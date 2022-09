The Batman 2 : Tout savoir sur la suite du film avec Robert Pattinson

Considérée comme l'une des meilleures adaptations au cinéma du héros de DC Comics, «The Batman» fera prochainement son retour sur grand écran pour un second volet, comme indiqué par le réalisateur Matt Reeves en avril dernier. Voici tout ce que l’on sait à ce propos.

Le compte à rebours est déjà lancé. Sorti en France le 7 juin dernier, «The Batman» avec Robert Pattinson dans le rôle du célèbre héros de DC Comics a fait fondre les critiques et les spectateurs, avec un film d’une délicieuse noirceur. Le succès est tel qu’un deuxième volet est déjà planifié, comme l’avait confirmé le réalisateur Matt Reeves en avril dernier lors du CinemaCon, à Las Vegas.

Dernièrement, on a appris que le scénariste Mattson Tomlin, connu pour son travail sur «Mother/Android» et sur le premier «The Batman», avait accepté de réintégrer le groupe des auteurs. Une excellente nouvelle pour tous les fans de la franchise.

Que sait-on de l’intrigue ?

Selon le site américain The Hollywood Reporter, le mystère reste entier. La raison est simple : l’écriture n’a pas encore commencé, mais les auteurs sont censés débuter dans les semaines à venir. Il y a toutefois fort à parier que, quand le scénario sera bouclé, la société Warner Bros sera la première à s’assurer qu’aucune fuite n'est à déplorer.

Robert Pattinson et Matt Reeves, de leur côté, se sont exprimés à propos ce qu’ils aimeraient voir dans cette suite. Le comédien de 36 ans a notamment fait part de son souhait d'intégrer le personnage de Robin. Il a également précisé qu’il aimerait le voir être battu à mort par le Joker de la même manière que dans le comics.

Matt Reeves a, pour sa part, promis qu’il garderait le même cap pour le prochain film, à savoir narrer les histoires d'un héros de la manière la plus réaliste possible. À noter qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que le Joker – qui apparaît brièvement dans sa cellule de l’asile d’Arkham à la fin du premier volet – sera le vilain du second volet (sachant qu'une trilogie est probable).

Quand «The Batman 2» va-t-il sortir au cinéma ?

L’écriture n’ayant même pas commencé au moment où ces lignes sont rédigées, cela va forcément exiger beaucoup de patience. Le scénario ne devrait être bouclé que dans 3 à 6 mois, ce qui signifie que la production ne débutera pas avant la mi-2023. Le premier «The Batman» a nécessité 18 mois de tournage – en partie à cause de la pandémie, certes – et si on considère le temps de la post-production, il est difficile d’envisager une sortie avant la fin de l’année 2024, voir début 2025. Et cela dans un scénario où les agendas des principaux protagonistes sont parfaitement alignés les uns aux autres.

Dans un entretien avec le site américain comicbook.com, le producteur Dylan Clark avait été interrogé sur le temps d’attente avant de voir un second volet voir le jour. «Je vais être enregistré en disant que cela devrait prendre moins de 5 ans», avait-il lâché.