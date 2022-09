Dragon Ball Z : une collection punchy de montres Swatch

Une nouvelle collection très réussie de montres Swatch met en scène plusieurs personnages phares de l'anime Dragon Ball Z.

«Dragon Ball Z» a bercé plusieurs générations, depuis la création de la célèbre série animée japonaise à la fin des années 1980. En cette fin d'été 2022, les personnages d'Akira Toriyama vont prendre vie à votre poignet, avec une série de montres qui fleurent bon la passion.

sept, puis Huit modèles au total

Depuis fin août, sept modèles sont disponibles dans tous les Swatch stores et sur la boutique en ligne officielle. Ils mettent en scène des personnages phares de la série de 291 épisodes, diffusée à partir de 1989.

Actuellement, on trouve ainsi Goku, Vegeta, Gohan, Kamesennin (Tortue géniale), Cell, Frieza (Freezer) et Majin Buu (Boo). Certaines sont vraiment stylées, dont le modèle Vegeta ou celui dédié à Tortue géniale, qui semble d'ailleurs être en rupture sur la boutique officielle.

Chaque montre a vraiment son propre style. On sent que les designers se sont fait plaisir. Quant aux prix, ils restent dans la norme Swatch. Les modèles les plus simples sont proposés à 80 euros, et ça peut monter à 100 ou 130 euros pour les plus imposants (Goku et Cell).

Le plaisir sera prolongé puisque le 1er octobre, Swatch lancera une édition spéciale ainsi qu’une édition limitée en l’honneur du dragon Shenron, le gardien des boules de cristal.

La génération Club Dorothée est évidemment le cœur de cible de cette collection, mais DBZ est une série qui vieillit très bien, avec de nouveaux aficionados chaque année. Le manga fait lui aussi partie des plus populaires, malgré son grand âge. En 2021, 1,8 million d’exemplaires de «Dragon Ball» ont été vendus en France en 2021, lui offrant la deuxième place derrière un autre phénomène de société, à savoir «One Piece» d’Eiichiro Oda.

Collection Swatch X Dragon Ball Z, à partir de 80 €