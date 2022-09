Mostra de Venise : Brendan Fraser en larmes pendant une standing ovation de 6 minutes (VIDEO)

Après la présentation en avant-première mondiale du film «The Whale» à la Mostra de Venise dimanche soir, Brendan Fraser a reçu une standing-ovation de 6 minutes de la part du public. Et le comédien n’a pas pu retenir ses larmes.

Cela restera un des moments forts du festival de la Mostra de Venise. Après la projection de «The Whale» de Darren Aronofsky en avant-première mondiale, Brendan Fraser a été acclamé de longues minutes par le public présent dans la salle. Le comédien de 53 ans a alors été envahi par l’émotion devant une telle démonstration d’amour.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022