« C’est bon d’être de retour » : Meghan Markle a prononcé son premier discours au Royaume-Uni depuis son départ pour la Californie

Meghan Markle et le prince Harry sont de retour en Angleterre pour assister à divers événements caritatifs. A l’occasion du sommet One Young World, qui se tenait ce lundi 5 septembre à Manchester, la duchesse de Sussex a prononcé un discours très commenté. Il s'agissait de son premier depuis son départ controversé pour les Etats-Unis.

Une prise de parole remarquée. De passage en Europe au bras de son époux le prince Harry, Meghan Markle a ce lundi 5 septembre pris la parole à l'occasion du sommet One Young World, à Manchester.

Dans son premier discours en Grande-Bretagne depuis le fameux Megxit (à savoir le départ des Sussex outre-Atlantique), Meghan Markle a d'abord déclaré que c'était «très agréable d'être de retour au Royaume-Uni», en particulier à One Young World, organisation pour laquelle elle est conseillère depuis 2014.

Elle a ensuite parlé de sa «nervosité» et du souvenir de son premier sommet. «J'étais la fille de Suits (la série télévisée qui l'a faite connaître avant son mariage avec le prince Harry, ndlr), et j'étais entourée de dirigeants mondiaux, d'humanitaires, de premiers ministres et d'activistes ...». Puis, la duchesse de Sussex a exhorté les jeunes dirigeants du monde entier à «cimenter leur place dans l'histoire», en travaillant à «créer un avenir meilleur».

«Je vois le monde à travers mes enfants et j’essaie d’imaginer ce que sera le monde quand ils seront adultes», a-t-elle déclaré. «C’est vous qui êtes à l’origine des changements positifs et nécessaires dans le monde, en ce moment même. Et je suis si reconnaissante d’être avec vous aujourd’hui», a-t-elle lancé aux jeunes qui assistaient au sommet.

Analysant la suite de son discours, qui s'est poursuivi durant sept minutes, la presse britannique a estimé que la maman de Lilibet et d’Archie avait beaucoup (d’aucuns ont estimé trop) parlé d’elle-même. «Elle a fait référence à elle-même 54 fois», peut-on lire notamment dans les colonnes du Daily Mail.

Meghan Markle spoke of a need to belong as she addressed the One Young World Summit in her UK visit.





The Duchess of Sussex declared it was “very nice to be back in the UK” as she took centre stage in Manchester to tell young leaders “you are the future… you are the present”. pic.twitter.com/CElmPgBVe6

— TalkTV (@TalkTV) September 6, 2022