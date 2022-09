Citadel : la série des frères Russo sera l'une des plus chères de l'Histoire

Le magazine THR croit savoir que le thriller Citadel des frères Russo sera l'une des séries les plus chères jamais produites, mais ce n'est pas ce qui avait été prévu.

Les coûts se sont envolés. Sa série Le Seigneur des Anneaux, toujours en cours de diffusion et estampillée «la plus chère de l’Histoire», Amazon ne regarde décidément plus à la dépense, puisque son projet «Citadel» serait en passe de devenir la deuxième la plus chère jamais réalisée. C’est en tous les cas ce que rapporte, en ce début de mois de septembre, le magazine The Hollywood Reporter.

Ce nouveau record n'avait cependant pas été plannifié. Les dépenses se seraient envolées en cours de production, notamment à cause de différends artistiques entre les auteurs Josh Appelbaum et André Nemec, et les producteurs, les frères Russo, qui n'avaient regardé apparemment que d'un oeil (pris sur le film The Grey Man à l'époque) les premiers rushs. Les mésententes ont été si profondes qu'elles ont finalement conduit à une (coûteuse) refonte du projet.

En production depuis deux ans, «la série d'espionnage de style Avengers, avec des espions de différents pays qui se réunissent pour la mission ultime», telle que la décrit THR, aurait ainsi nécéssité 75 millions de dollars de plus que les 160 millions de dollars du buget initial de ses 7 épisodes. THR cite deux sources qui affirment que le budget de la série a maintenant atteint «plus de 250 millions de dollars», sans compter les frais liés à la gestion de la pandémie, est-il précisé.

Citadel serait donc désormais la deuxième série la plus chère de tous les temps, derrière «Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir» de Prime Video, dont la première saison aurait coûté 465 millions de dollars.

A noter que Citadel, dont les personnages principaux sont incarnés par l’acteur de Game of Thrones Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas, ne devrait pas sortir avant 2023.