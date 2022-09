Pinocchio : tout savoir sur le film avec Tom Hanks

«Pinocchio» sera disponible sur Disney+ le 8 septembre prochain, à l’occasion du Disney+ Day. Les abonnés vont découvrir Tom Hanks dans le rôle de Geppetto dans ce film réalisé en prises de vues réelles par Robert Zemeckis.

Un monument de Disney. Avec «Pinocchio», le réalisateur Robert Zemeckis s’est attaqué au grand classique d’animation sorti en 1940, avec la volonté de proposer la meilleure adaptation possible en prises de vues réelles grâce au numérique. Il est parfaitement secondé dans sa tâche par le scénariste Chris Weitz, afin de conserver les ingrédients qui ont fait le succès du dessin animé. Tout en adaptant le récit au monde moderne.

Une histoire toujours pertinente

Pour Chris Weitz, il était important de s’inspirer du travail accompli par les artistes de Disney sur le «Pinocchio» de 1940. Et c’est à partir de cette base qu’ils ont pu faire ressortir les thèmes principaux du film original, notamment la conscience.

«C’est l’une des histoires les plus complexes et les plus intéressantes que Disney ait jamais produites. Avec une telle base, nous pouvions faire quelque chose de visuellement avant-gardiste. De plus, les thèmes restent très pertinents pour notre époque, notamment parce que le film traite des scrupules et de la conscience - comme le conte de Carlo Collodi - et comme le faisait aussi, à sa manière, le dessin animé», explique ce dernier.

Pour le producteur Andrew Miano, il n’a pas été aisé d’adapter l’histoire aux sensibilités du XXIe siècle, et sur l’idée même de ce qu’est un ‘vrai’ garçon. «Il n’était pas évident d’adapter le concept d’Île Enchantée aux sensibilités du XXIe siècle, mais je suis ravi que Disney nous ait permis d’en faire un endroit à la fois attirant et effrayant, qui parle autant aux parents qu’aux enfants d’aujourd’hui. Dans le film original, les personnages buvaient de la bière et fumaient des cigares. Ici, ils se gavent de sucre, boivent des sodas et évoluent dans un univers où l’on évoque le harcèlement et les réseaux sociaux», explique-t-il.

«Nous nous sommes vraiment attachés à définir ce qui fait un ‘vrai’ garçon, car le concept a beaucoup évolué depuis la sortie du dessin animé. Dans la nouvelle version, nous avons décidé qu’il faut savoir faire preuve de courage, d’honnêteté et d’altruisme. Plutôt qu’un ‘vrai’ garçon, il vaut mieux être un humain généreux. Un concept très pertinent aujourd’hui», conclut-il.

Un casting merveilleux

C’est l’acteur Tom Hanks, qui collabore avec Robert Zemeckis pour la quatrième fois de sa carrière, qui prête ses traits au personnage de Geppetto. Un personnage pour lequel il s’était proposé quand il a entendu parler du projet. Le comédien s’est également interrogé sur le passé de Geppetto, et la manière dont celui-ci influence sa manière d’être avec Pinocchio.

«Pour Bob et moi, il était clair que Geppetto est un homme heureux, mais qu’il a des regrets. Il n’a pas de famille. En avait-il une autrefois ? Oui. Mais combien d’années se sont écoulées depuis, et à quel point la perte a-t-elle été tragique ? Ce qui est indéniable, c’est qu’il est vieux. Nous sommes donc partis de l’idée qu’il était seul, au service des autres, et que ses talents enchantaient les clients depuis au moins un quart de siècle. C’est très long quand on n’a personne avec qui partager son petit-déjeuner et son dîner, à part un chat et un poisson rouge. Geppetto veut transcender son existence, faire partie d’une famille», confie Tom Hanks.

Dans la version originale, c’est le comédien Benjamin Evan Ainsworth qui prête sa voix à Pinocchio. Jospeh Gordon-Levitt incarne Jiminy Cricket, la sauterelle qui sert de conscience à ce dernier. Keegan-Michael Key est l’interprète de J. Worthington Foulfellow, le charismatique renard roux plus connu sous le nom de Grand Coquin. Cynthia Eviro incarne la Fée bleue qui donne vie à Pinocchio.

Luke Evans (La Belle et la Bête, Le Hobbit) joue l’inquiétant cocher, tandis que l’acteur italien Giuseppe Battiston sera Stromboli, le propriétaire du Théâtre de marionnettes ambulant. Lewin Lloyd - qui a récemment joué dans la série «His Dark Materials : À la croisée des mondes» - apparaît dans le rôle de Lampwick, un jeune garçon qui se lie d’amitié avec Pinocchio sur l’Île enchantée. On notera également la présence au générique de Lorraine Bracco (Les Affranchis) qui double Sofia la Mouette, un personnage qui n’existait ni dans le film de 1940, ni dans les versions précédentes.