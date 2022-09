États-Unis : une journaliste prise d'un malaise en plein direct

Samedi dernier, Julie Chin, une journaliste américaine, a commencé à ressentir les symptômes d’un AVC alors qu’elle était en plein direct à la télévision.

La séquence fait froid dans le dos. Samedi dernier, une journaliste américaine était à l’antenne quand elle a commencé à souffrir de problèmes de prononciation.

La présentatrice du journal télévisé sur la chaîne KJRH (groupe NBC), éprouvait visiblement de grosses difficultés à terminer ses phrases et a fini par déclarer «Pardon. Quelque chose m’arrive ce matin et je m’en excuse», puis elle a lancé la page météo.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022