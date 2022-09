«J’étais le vilain petit canard» : les confessions touchantes de Meghan Markle

Interviewée sur son adolescence, Meghan Markle a révélé qu’elle s’est longtemps sentie comme «un vilain petit canard».

Un douloureux souvenir. Invitée du podcast Archetypes, Meghan Markle a évoqué ses années collège. Une période difficile durant laquelle elle se sentait comme «le vilain petit canard». «Je n'étais pas une beauté conventionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui ce serait considéré comme beau, mais j'avais une bonne chevelure frisée et un énorme espace entre les dents. J'étais l'intello [..] J'étais la fille intelligente, pas la fille belle», a déclaré la compagne du prince Harry, avant d’ajouter qu’elle souffrait alors d’une grande solitude, car personne ne voulait déjeuner avec elle à la cantine.

«Je n’avais jamais personne avec qui déjeuner le midi», a-t-elle dit, «J'étais un peu une solitaire et j'étais très timide, je ne savais pas où me placer», a-t-elle ajouté, avant d’expliquer avoir trouvé un stratagème pour se sortir de cette situation. «Je suis devenue présidente du Club Multiculturel et présidente d'un Club Français et en faisant cela, j'avais des rendez-vous sur mes pauses-déjeuner. Donc je n'avais pas à me soucier de savoir si j'allais manger seule ou pas car j'étais très occupée», a-t-elle expliqué.

Une débrouillardise qui démontre une grande force de caractère. Femme accomplie désormais, la duchesse de Sussex ne s’en laisse pas compter, en témoigne le Megxit. D’ailleurs, toujours pour le podcast de Mindy Calling, elle se souvient avoir dû préciser certaines choses au début de sa relation avec son époux, le prince Harry.

«Quand j'ai commencé à sortir avec mon mari, nous nous sommes fiancés et tout le monde était comme, 'Oh mon Dieu, tu as tellement de chance qu'il t'ait choisie'», s’est-elle souvenue, une remarque genrée et stéréotypée qu’elle dit avoir entendue un million de fois, et à laquelle elle répondait avec une précision d'importance : «Je l'ai choisi aussi». «Je suis le chanceux, parce que tu m’as choisi», avait d’ailleurs commenté le prince Harry au cours d’une interview. Un mot doux que sa chère et tendre avait particulièrement apprécié.