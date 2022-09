«Jusqu’à 5 litres de vodka par jour» : Benjamin Biolay évoque son addiction à l’alcool

Alors que ce 9 septembre sort son nouvel album «Saint-Clair», Benjamin Biolay a fait des révélations sur sa relation à l’alcool, et les années sombres où il a consommé «jusqu’à 5 litres de vodka par jour».

«Je n’étais même pas bourré». A l’occasion de la sortie de son nouvel album intitulé «Saint-Clair», ce vendredi 9 septembre, le chanteur et acteur Benjamin Biolay a accepté de se confier sur rapport compliqué à l’alcool dans un entretien avec le magazine Marie Claire.

«À 30 ans, j'étais alcoolo (…) J'étais sûr que je serais poète maudit à vie», a commencé par confier l’artiste, avant d’évoquer l’enfer de son quotidien de l’époque, où il lui arrivait de boire cinq litres de vodka par jour, soit environ trente bouteilles par semaine. «J'étais mort de trouille, en fait. Ce n'était pas agréable, je devenais gras, je n'étais même pas bourré», se souvient-il.

Parti un jour «au bord de la mer avec les enfants», il a pris la décision de changer de vie et a stoppé sa consommation «pendant six mois». Désormais, s’il s’interdit toujours les alcools forts, il confie avoir réduit sa consommation mais pas totalement arrêté, confiant rechercher volontairement l’ivresse au cours de son processus de création, l’alcool devenant alors pour lui «un outil de travail». «En studio, il m'arrive d'être bourré. Deux trois verres vont me faire partir, faire taire mon putain de cerveau, ma dureté avec moi-même qui m'empêche de baiser une chanson quand je suis à deux doigts de trouver un truc», révèle-t-il.

Alors qu’on le compare souvent à Serge Gainsbourg, qui était réputé pour «transfigurer ses errances et ses excès en succès», comme le détaille le Marie Claire, Benjamin Biolay a tenu à nuancer : «Je n'aurais pas pu réaliser quarante albums pour les autres si j'avais été une épave».