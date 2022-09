The Walking Dead : Norman Reedus a cru «mourir» après son accident pendant le tournage de la dernière saison

Dans un entretien avec le site américain EW.com, Norman Reedus a révélé que son accident de mars dernier sur le tournage de la dernière saison de «The Walking Dead» était bien plus grave que ce qui a pu être annoncé. Au point de croire qu’il allait «mourir».

Il revient de loin. Le 11 mars dernier, Norman Reedus – qui incarne le personnage de Daryl dans «The Walking Dead» – a souffert d’un traumatisme crânien sur le tournage du dernier épisode de l’ultime saison de la série. Une blessure qui a contraint la production à repousser le tournage de plusieurs jours. «Norman a subi un traumatisme crânien sur le tournage. Il récupère bien et fera son retour prochainement. Merci à tous pour votre soutien», avait annoncé un représentant de l’acteur au moment des faits.

Mais aujourd’hui, l’acteur de 53 ans explique que cette blessure était autrement plus grave. «C’était très sérieux. C’était effrayant. J’ai été frappé au visage et à la tête des millions de fois. J’ai traversé des pare-brises, mais ce truc était vraiment particulier», dit-il au site EW.com. Norman Reedus précise avoir été suivi de près par un neurologue après avoir échoué à plusieurs tests, qu’il ne pouvait se déplacer dans une pièce sans se tenir aux murs, et qu’il était contraint de rester dans une pièce sans aucune lumière pendant des heures afin d’éviter de violentes migraines. Le comédien affirme avoir également été rongé par la culpabilité de voir le tournage interrompu à cause de lui.

Ce n’était pas la première fois que Norman Reedus se blessait sur le tournage, où il a déjà chuté de sa moto, ou encore s'est coupé la main. Il a également été victime d’un accident de voiture en 2005 où il avait été sérieusement touché au visage (il a une plaque en titane dans l’orbite de son œil gauche). Mais selon lui, cet incident reste son pire souvenir. «J’ai vraiment cru que j’allais mourir», lance-t-il.