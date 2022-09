Mort d'Elizabeth II : pour toujours reine de la pop culture

Après soixante-dix ans de règne, Elizabeth II s’est éteinte à l’âge de 96 ans. Si la souveraine a longtemps renvoyé une image austère, elle a au fil du temps modernisé la couronne britannique, devenant même une véritable icône de la pop culture. Reprise, détournée ou parodiée, à la télévision, au cinéma, en photo ou sur toile, la reine était devenue une source d’inspiration inépuisable.

Un symbole fort dont la culture pop s'est emparé. La reine Elizabeth II, qui s’est éteinte ce jeudi 8 septembre à l’âge de 96 ans, était devenue une figure incontournable de la pop culture.

Celle qui a posé pour la réalisation de quelque 175 portraits durant son règne long de 70 années, a été immortalisée dans ses plus beaux atours, au travail ou avec sa famille par des artistes tels que Cecil Beaton, Lucian Freud et Annie Leibovitz. Mais tout au long de son règne, la souveraine a aussi inspiré bien d’autres artistes, comme le pape du Pop Art Andy Warhol.

We are saddened to hear of the passing of Queen Elizabeth II.





Andy Warhol, "Reigning Queens: Queen Elizabeth II of the United Kingdom", 1985, © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. pic.twitter.com/zZuGcxHpmz — The Andy Warhol Museum (@TheWarholMuseum) September 8, 2022

Impossible également également le groupe de punk rock Sex Pistols, en 1977, avec God Save the Queen, un titre au vitriol qui dépeignait la monarchie britannique comme un «régime fasciste».

La pochette du single God Save The Queen, avec le visage de la reine, les yeux et la bouche cachés sous le titre et le nom du groupe, est même l'une des images les plus connues du mouvement punk... L'artiste Jamie Reid qui l'avait signée avait également créé une version représentant la monarque avec une épingle à nourrice sur la lèvre et des croix gammées à la place des pupilles.

La reine a en fait été à de nombreuses reprises une muse (devrait-on dire plutôt une cible) de choix pour les musiciens. En 1969, sur Abbey Road des Beatles, on retrouve Her Majesty. «Sa Majesté est une gentille petite fille, mais elle n'a pas grand chose à dire», y chante Paul McCartney. Preuve que la reine ne lui en voudra pas trop pour ce portrait peu élogieux, elle l’anoblira quelques années plus tard…

Après Morrissey qui avait chanté sa mort dès 1986 dans l'album des Smiths avec The Queen is Dead, The Stone Roses et leur Elizabeth My Dear (1989) ou encore Basement Jaxx et You Don't Know Me plus récemment, c'est Philippe Katerine, qui avait lui aussi, à sa manière, rendu hommage, avec La Reine d'Angleterre, et ses paroles irrévérencieuses : «Bonjour je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la raie...». Un crime de lèse-Majesté qui n'a fort heureusement pas crée d’incident diplomatique.

Élizabeth II aura au fil de son règne, et en particulier après la mort de Diana, modernisé l’image de la Couronne. Mais c'est aussi l'icône un peu kitsch et baroque déclinée à l'infini dans toute une série d'objets décoratifs qui s'est ancrée à jamais dans les esprits.

Dans les boutiques officielles, comme au château de Sandringham, la résidence de la famille royale britannique, toute une gamme de produits insolites, allant de l’eau de cologne pour chiens au liquide vaisselle, témoignent que la reine de la pop culture savait se faire celle du merchandising.

Omniprésente sur les écrans

La reine était aussi une figure du grand et du petit écran : à travers des films comme The Queen, sorti en 2006, ou des séries comme The Crown, dont la diffusion a débuté en 2016, de quoi l’élever définitivement au rang d’icône populaire à travers toutes les frontières.

Son Altesse investit malgré elle aussi Internet où pullulent des mèmes, les images détournées ironisant sur ses tenues – monochromes et pétantes pour qu’on la repère dans la foule, une valeur sûre d’élégance selon elle – ou son incroyable longévité.

La veine parodique a d’ailleurs souvent été exploitée dans les films comme Austin Powers dans Goldmember (2002) et Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? (1988).

La reine a aussi été un personnage de dessins animés. Sa Majesté est ainsi apparue à plusieurs reprises dans la série américaine Les Simpson, notamment dans un épisode où le personnage principal, Homer, emboutit son carrosse.

Un moindre mal quand on se souvient que Trey Parker et Matt Stone avait mis en scène son suicide dans South Park. De manière beaucoup moins impertinente, son image apparaît aussi dans Les Minions avec Kevin, Stuart et Bob chargés de kidnapper Son Altesse Royale afin de lui voler sa couronne, mais aussi Royal Corgi, Cars 2, ou encore Le Bon Gros Géant.

Dans le dessin animé Peppa Pig, la monarque - grand-mère symbolique de plusieurs générations d'enfants à travers la planète - saute pour leur plus grand bonheur dans des flaques de boue.



Dotée d’un certain sens de l’humour bien connu de ses proches, Elizabeth II a elle-même joué avec son image en de très rares occasions, se mettant en scène dans des sketches pour la promotion de grands événements. En 2012, en participant au show de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres auprès de James Bond; en 2016, au côté de son petit-fils le prince Harry, et les Obama pour promouvoir les Invictus Games, ou encore avec Paddington lors de son Jubilé de platine.