Mort d’Elizabeth II : qui était Lord Porchester, l’autre homme de sa vie ?

Icône d'un autre temps où le prestige de la fonction était synonyme de discrétion, la reine Elizabeth II, décédée ce jeudi 8 septembre, a toujours protégé sa vie privée. On lui connait toutefois une amitié profonde, avec Henry Herbert, également appelé Lord Porchester, ou Porchie. Ils partageaient tous deux la même passion pour les chevaux.

Un coup de foudre amical. Né en 1924, Henry George Reginald Molyneux Herbert, qui était également appelé Lord Porchester – et que la reine Elizabeth II surnommait affectueusement Porchie – n’est pas totalement inconnu du grand public. Les téléspectateurs du monde entier ont pu le découvrir dans la série «The Crown» où, dans les saisons 2 et 3, son rapprochement avec la souveraine cause des tensions avec son union avec le prince Philip, l’amour de sa vie.

Dans la réalité, celui qui était le petit-fils de George Herbert, l’homme qui se trouvait au côté de l’archéologue Howard Carter quand ce dernier a découvert la tombe de Toutankhamon, était palefrenier. Mais aussi le 7e comte Carnarvon. Selon le site britannique Tatler, lui et la reine Elizabeth II partageaient une profonde amitié en raison de leur passion commune pour les chevaux. Il sera d’ailleurs nommé directeur des écuries de la reine.

Lors Porchester est décédé à l’âge de 77 ans en 2001, une disparition qui avait profondément attristée la reine Elizabeth II qui avait mis un point d’honneur à être présente le jour de son enterrement, un des rares auxquels elle a personnellement assisté pendant plusieurs décennies.