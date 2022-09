Journée du cheval : 3 choses à savoir sur cet animal

Ce dimanche 11 septembre, c’est la Journée du cheval. Voici trois choses insolites à savoir au sujet de nos amis les équidés.

Domestiqués 3.500 ans AV.JC

Les premières traces de domestication des chevaux remontent à plus de cinq millénaires, vers 3.500 AV.JC. Les archéologues en ont découvert des traces dans les steppes du nord du Kazakhstan. Toutefois, certains spécialistes estiment que des chevaux ont commencé à être apprivoisés 8.000 ans avant notre ère.

sang chaud et sang froid

Dans les élevages, les chevaux sont généralement classés par groupes de sangs. On trouve ainsi, les races à sang chaud, à sang froid et à demi-sangs. Mais rien à voir avec la température de leur corps, puisque ces animaux ont tous la même.

Ceux à sang chaud désignent en réalité les chevaux venus de pays du Sud, qui ont un tempérament pour les courses comme les purs-sangs, tandis que ceux à sang froid désignent ceux venus du nord, comme les chevaux de trait. Enfin les demi-sangs concernent les chevaux issus de l’accouplement des deux groupes précédemment cités.

La race la plus petite du monde fait 75 cm de haut

© SIPA/Superstock

La race de cheval la plus petite du monde vient d’Argentine et se nomme Falabella (photo ci-dessus). Il ne s’agit pas de poneys mais bien de chevaux. Ils font seulement 75 cm de haut environ et pèsent en moyenne 75 kilos. On parle alors de cheval miniature.