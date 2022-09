Avatar 4 : James Cameron révèle que la production a commencé

Présent ce week-end à la D23 Expo 2022 pour la présentation de tous les films et séries à venir chez Disney, James Cameron a rejoint l’événement en visio-conférence pour annoncer que le quatrième volet d’«Avatar» venait d’entamer sa production.

Tout se passe à merveille. Le retour de la saga «Avatar» sur grand écran n’est qu’une question de temps. Présent virtuellement à la D23 Expo 2022 qui se tenait ce week-end à Anaheim, en Californie, James Cameron s’est montré enthousiaste sur le travail en cours. Le réalisateur a commencé par indiquer qu’«Avatar : la voie de l’eau» - le second volet attendu le 14 décembre dans les salles – étaient encore en post-production. Et que le résultat était «spectaculaire».

«Je suis surexcité à l’idée de terminer enfin le deuxième film. Je sais que tout le monde patiente depuis longtemps. Idéalement, nous allons pouvoir vous montrer des images, et vous déciderez si cela en valait la peine», a-t-il expliqué.

James Cameron a également précisé que le troisième film était actuellement en cours de tournage, et que le quatrième volet – qui n’est pas attendu avant le 18 décembre 2026 au cinéma – venait d’entamer sa production. Sam Worthington, qui incarne le personnage principal, a rappelé que le thème principal des films à venir était «la famille». «Nous avons réalisé que l’amour et la famille sont des valeurs essentielles dans l’existence, et que cela mérite qu’on se batte pour les protéger», a souligné l’acteur.