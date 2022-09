Disney+ : les 5 nouveautés à découvrir prochainement

Disney+ a profité de la D23, la grande convention bisannuelle de la marque aux grandes oreilles, pour faire plusieurs annonces. Voici les 5 nouveautés à découvrir prochainement sur la plate-forme de streaming.

Star Wars : Tales of the Jedi

Après Clone Wars et Rebels, Disney+ proposera le 26 octobre prochain cette nouvelle série d’animation sur le parcours de deux Jedi – Ahsoka Tano qui aura bientôt droit à sa propre série avec Rosario Dawson, et le Comte Dooku, le Jedi déchu incarné par Christopher Lee – à travers 6 courts métrages de 15 minutes chacun. On notera que Liam Neeson sera de retour au casting pour doubler Qui-Gon Jinn (dans sa version âgée, ndlr).

Super Noël, la série

Le 16 novembre prochain, Tim Allen reprendra le rôle du Père Noël dans cette série qui s’inscrit dans la continuité de la saga cinématographique éponyme. Dans la courte bande-annonce, on peut entendre Scott Calvin annoncer à ses proches son intention de prendre sa retraite. Et donc, de trouver un successeur. Ce qui ne sera pas de tout repos.

Mickey Mouse : l’histoire d’une souris

Ce documentaire, à découvrir dès le 18 novembre, retrace la naissance de la célèbre souris devenue un symbole de joie et d’innocence à travers le monde. Les téléspectateurs y découvrent l’histoire plus complexe qui a accompagné l’apparition de ce personnage dans un court-métrage d’animation baptisé Steamboat Willie. Et qui n’a cessé d’évoluer au gré des changements sociétaux.

Trésors perdus : le secret de Montezuma

La série spin-off de Benjamin Gates sera en ligne le 14 décembre prochain. Et la bande-annonce se révèle très alléchante. Le casting comprend des acteurs de premiers plans, notamment Catherine Zeta-Jones, Harvey Keitel, Justin Bartha, Jordan Rodrigues, Antione Cipriano, Zuri Reed ou encore Jake Austin Walker. C’est Lisette Alexis qui incarne le personnage principal.

Percy Jackson and The Olympians

Pas de date de diffusion pour la série «Percy Jackson and The Olympians», adaptée des romans de Rick Riordan, mais un teaser qui révèle des images encourageantes de ce qui s’annonce comme une des fictions événements de la plate-forme de streaming, avec la découverte de la colonie des sang-mêlées. Une mise en ligne au début de l’année 2023 est plus que probable.