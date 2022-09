House of the Dragon : Tout savoir sur Noire Sœur, l'épée en acier valyrien de Daemon Targaryen

Incarné par le comédien Matt Smith, le prince Daemon Targaryen s’est immédiatement imposé comme un personnage central de la série «House of the Dragon». Un combattant impulsif, mais intelligent, porteur de l’épée en acier valyrien Noire Sœur.

Une arme symbolique. Dans «House of the Dragon», Daemon Targaryen – brillamment incarné par le comédien britannique Matt Smith – sait comment occuper l’espace. Son impulsivité exaspère son frère, le roi Viserys Ier, au plus point. Et plus encore Otto Hightower, la Main du roi, qui ne souhaite qu’une seule chose : isoler Daemon Targaryen, et le tenir le plus loin possible du souverain et des décisions concernant Westeros.

Participant volontiers aux tournois opposants les meilleurs chevaliers du royaume, guerrier féroce – voir un brin inconscient – sur le champ de bataille, Daemon Targaryen porte fièrement à la taille l’épée en acier valyrien Noire Sœur. Un cadeau de son grand-père, le roi Jaehaerys Ier, pour le récompenser de sa bravoure au combat. C’est ce dernier qui l’a fait chevalier alors que Daemon n’était âgé que de 16 ans.

Une épée sur plusieurs générations

Noire Sœur est une des deux épées en acier valyrien de la Maison Targaryen, avec Feunoyr (Blackfyre en anglais, ndlr), celle-ci se trouvant entre les mains de Viserys Ier. Noire Sœur aurait été forgée avant la conquête de Westeros par Aegon Ier, avec une lame plus fine capable d’infliger des blessures mortelles à une vitesse redoutable. C’est Vinseya, sœur et épouse d’Aegon, qui portait l’épée. Elle s’en servait si bien qu’elle fut la première à être nommé à la tête de la Garde Royale. Visenya a ensuite transmis Noire Sœur à son fils, Maegor, qui héritera plus tard de Feunoyr après avoir usurpé le trône.

Alyssa Velaryon, ancienne épouse du précédent roi, Aenys Ier, volera alors l’épée avant de prendre la fuite avec ses enfants, Jaehaerys et Alysanne. Ce premier portera Noire Sœur au moment de reprendre le pouvoir, et de devenir roi à son tour. Il l’a confiera un temps à son fils, Baelon, qui s’en servira pour tuer les assassins de son frère, le prince Aemon. Avant de la donner à Daemon Targaryen.

À noter que, dans Game of Thrones, personne ne sait où se trouvent Noire Sœur et Feunoyr, ni les circonstances exactes de leurs disparitions.