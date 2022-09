The Mandalorian, saison 3 : de nouvelles images dévoilées dans un teaser détonnant

L’année 2023 marquera le retour de «The Mandalorian» sur le petit écran, pour de nouvelles aventures dans une saison 3 qui s’annonce explosive. Comme le laisse entrevoir le teaser dévoilé lors de la D23 Expo 2022, ce week-end à Anaheim, en Californie.

Le duo le plus attachant de la télévision. La saison 3 de «The Mandalorian» vient de dévoiler de nouvelles images avec la mise en ligne d’un teaser dévoilé lors de la D23 Expo 2022, qui se tenait ce week-end à Anaheim, en Californie. Dans le chapitre précédent, les téléspectateurs avaient assisté aux adieux déchirants entre Grogu – récupéré par Luke Skywalker pour suivre un entraînement sur la maîtrise de la Force – et Djin Darin.

La série «Le Livre de Boba Fett» avait toutefois scellé leurs retrouvailles, Grogu faisant le choix de retourner vivre avec son protecteur plutôt que devenir un Jedi. La saison 3 de «The Mandalorian» verra Djin Darin tenter de réintégrer l’ordre des Mandaloriens après en avoir été exclu pour avoir ôté son casque.

Pour ce faire, il va devoir se rendre sur la planète de son peuple, Mandalore. Sa route croisera à nouveau celle de Bo-Katan (Katee Sackhoff), qui a bien l’intention de s’emparer du Darksaber dont il est en possession depuis son duel gagné face à Moff Gideon.

Aucune précision sur la date de mise en ligne de ce troisième chapitre n’a été apportée. On sait que Carl Weathers, Paul Sun-Huyng Lee, Amy Sedaris, et Omid Abtahi seront de retour au casting. Rosario Dawson pourrait, elle aussi, réapparaître sous les traits de Ahsoka Tano (qui aura bientôt sa propre série). Et Christopher Lloyd devrait y faire une apparition dans un rôle tenu secret.