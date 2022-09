Secret Invasion : une bande-annonce sous haute pression pour la série avec Samuel L. Jackson

Le personnage de Nick Fury est bel et bien de retour dans le MCU, comme le révèle la bande-annonce de «Secret Invasion», la série Marvel attendue sur Disney+ dans le courant de l’année 2023 avec Samuel L. Jackson, Emilia Clarke et Olivia Colman au casting.

Les apparences sont trompeuses. La bande-annonce de «Secret Invasion» dévoilée ce week-end à l’occasion de l’expo D23, la grande convention bisannuelle organisée par Disney pour y faire ses annonces sur les projets à venir, voit Nick Fury faire son retour dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Si la série suit la même ligne que l’histoire dans les comics, ce récit pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite des héros Marvel.

À en croire la bande-annonce, Nick Fury revient sur Terre après plusieurs années passées en exil. Maria Hill précise avoir tenté de le joindre, sans succès, depuis un moment. Nick Fury affirme lui qu’il est là pour gérer une urgence. On le voit parler ensuite avec James Rhodes, alias War Machine (qui aura prochainement sa propre série, et «Secret Invasion» pourrait servir de rampe de lancement, ndlr), le questionnant sur la confiance qu’il avait dans son service de sécurité. Et qu’il ne devrait se fier à personne.

Dans le comics, un groupe de Skrulls, une race extra-terrestre capable de changer de forme à volonté, parvient à infiltrer les Avengers, ce qui ne manque pas de causer de sérieux problèmes. La bande-annonce permet par ailleurs de retrouver le personnage de Talos, incarné par Ben Mendelsohn (dont la dernière apparition remonte à «Spider-Man : Far from home»), un Skrull allié de Nick Fury. Martin Freeman se montre sous les traits d’Everett Ross, personnage apparu la dernière fois dans «Black Panther : Wakanda Forever». Tandis qu’Olivia Colman (The Crown) – qui semble être du côté des méchants – et Emilia Clarke font leur première apparition dans leurs rôles respectifs.

Qui croire ? Qui est qui ? «Secret Invasion» s’annonce comme une série sous tension où il sera difficile de démêler le vrai du faux. Pour le moment, aucun détail sur la date de mise en ligne de la série n’a été révélé. Si ce n’est qu’elle est attendue dans le courant de l’année 2023 sur Disney+.