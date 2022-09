Barry : la saison 4 pourrait être la dernière selon Henry Winkler

Présent lors de la 74e cérémonie des Emmy Awards où il était nominé pour le prix du «meilleur acteur de second rôle dans une comédie», Henry Winkler a laissé entendre que la saison 4 de «Barry» - actuellement en tournage – serait la dernière.

La fin est imminente. Interrogé par le site américain Variety sur l’avenir de «Barry» sur le tapis rouge de la 74e cérémonie des Emmy Awards où il était nominé pour le prix du «meilleur acteur de second rôle dans une comédie», Henry Winkler a laissé entendre que la saison 4 de la série créée par Bill Hader – qui est actuellement en tournage – pourrait être la dernière.

«Bill (Hader) et Alec (Berg) ne sont pas du genre à jouer les prolongations… (…). Ils ne veulent pas faire la saison de trop», a lâché le comédien connu pour avoir incarné le personnage de Fonzie dans la série «Happy Days».

Henry Winkler on why #Barry will only go on for 4 Seasons | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV pic.twitter.com/ABFi8sRxpg

— Variety (@Variety) September 12, 2022