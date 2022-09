Emmy Awards : l'acteur Lee Jung-jae (Squid Game) entre dans l'histoire

Connu pour son rôle dans «Squid Game», Lee Jung-jae est devenu cette nuit le premier comédien d’origine asiatique, ainsi que le premier comédien jouant dans une série non-anglophone, à repartir avec le prix du meilleur acteur dans une série dramatique de l’histoire des Emmy Awards.

L’histoire continue de s’écrire. Opposé à Bob Odenkirk pour «Better Call Saul», Jason Bateman pour «Ozark», Jeremy Strong pour «Succession», Adam Scott pour «Severance», et Brian Cox pour «Succession», dans la catégorie du meilleur acteur dans une série dramatique, Lee Jung-jae – la star de «Squid Game» – est celui qui a été appelé sur scène pour recevoir l’une des récompenses les plus prestigieuses de la profession.

Il devient le premier comédien d’origine asiatique, ainsi que le premier comédien jouant dans une série non-anglophone, à remporter cette distinction. Un honneur pour l’acteur de 49 ans. «Pour commencer, j’aimerais remercier le Dieu qui est tout en haut. Merci à l’académie de la télévision. Merci à Netflix. Merci au réalisateur Hwang Dong-hyuk pour avoir réussi à transposer à l'écran des problèmes auxquels nous faisons tous face», a-t-il déclaré. Avant de remercier les équipes de la série dans sa langue natale.

#SquidGame star Lee Jung-jae thanked fans in the U.S. and South Korea for his best actor win at the #Emmys pic.twitter.com/M4hVR5LUnU

— The Hollywood Reporter (@THR) September 13, 2022