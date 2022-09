House of the Dragon : le teaser de l'épisode 5 voit la guerre civile poindre à l'horizon

Dans le teaser de l’épisode 5 de «House of the Dragon» dévoilé par la chaîne américaine HBO, la tension monte d’un cran alors que Rhaenyra célèbre ses noces avec Laenor Velaryon, fils de Lord Corlys Velaryon. Un mariage royal où deux clans vont apparaître.

Le conflit est inévitable. Malmené dans l’épisode 4, le roi Viserys Ier a su adopter une attitude noble face aux manigances des membres de son entourage. Les rumeurs sur le rapprochement entre son frère, Daemon Targaryen, et sa fille, la princesse Rhaenyra, ont durement éprouvé sa patience. Il s’est également séparé d’Otto Hightower, qui œuvrait jusqu’alors en tant que Main du roi, en le mettant face à ses stratégies personnelles.

Dans le teaser de l’épisode 5, on découvre que son état de santé (il souffre d’une grave infection à la main) va rapidement se détériorer alors que le mariage royal de la princesse Rhaenyra – qu’il a désigné comme successeur au trône – avec Laenor Velaryon, le fils de la Maison la plus riche de tout Westeros, et de sang valyrien, va être le théâtre de tension entre les grandes familles du royaume. Certaines se sentant probablement humiliées par la manière dont la recherche du futur époux de la princesse a été menée.

Écarté du pouvoir, Otto Hightower prévient sa fille que le roi est mourant, que la colère gronde dans le royaume, et qu’il est primordial de préparer Aegon, le fils qu’elle a eu avec Viserys Ier, à monter sur le trône. À noter que cet épisode 5 sera probablement la dernière fois que les téléspectateurs verront Milly Alcock et Emily Carey incarner Rhaenyra et Alicent. Elles seront remplacées à l’avenir par Emma D’Arcy et Olivia Cooke. L’épisode 5 sera à découvrir sur OCS dans la nuit du 18 au 19 septembre.