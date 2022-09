House of the Dragon : les cicatrices de Viserys Ier ont-elles une signification particulière ? (SPOILERS)

Dans le premier épisode de «House of the Dragon», Viserys Ier se blesse à deux reprises sur le trône de fer, au dos et à la main. Deux blessures qui ne guérissent pas, et dont la symbolique est intimement liée à l’histoire de la Maison Targaryen.

Une question de légitimité. Quand Aegon le Conquérant a fait construire le trône de fer avec les 1.000 épées en acier valyrien de ses ennemis vaincus, liées entre elles par le feu du dragon Balerion, cette «montruosité en fer forgée» comme la qualifie George R.R. Martin a été conçu pour causer de l’inconfort. «Un roi ne devrait jamais être confortablement assis», explique Aegon dans le livre «A Song of Ice and Fire».

C’est Aenys, le fils d’Aegon, qui lui a succédé sur le trône. Mais ce dernier sera tué par son frère, Maegor le Cruel. Au bout de six ans de règne, l’usurpateur verra son neveu Jaehaerys mener la révolte contre lui. Privé de soutien à travers le royaume, Maegor s’accrochera au trône… jusqu’au jour où son épouse, Elinor, trouvera son corps sans vie, la gorge et les avant-bras tranchés. Plusieurs théories naîtront sur les circonstances de sa mort, certains affirmant qu’il s’est suicidé, d’autres que sa femme est la meurtrière. Mais beaucoup se persuaderont que le trône lui-même a tué Maegor, estimant qu’il ne méritait pas d’y siéger.

Un trône tranchant

Maegor et Viserys ne sont pas les seuls souverains à s’être coupés sur le trône. Le père de Daenerys Targaryen, Aerys II, surnommé le Roi Fou, avait pour habitude de se couper régulièrement. Sa mort ne sera toutefois pas causée par une infection, mais par l’épée de Jaime Lannister. Cela ne veut pas dire que le trône de fer est à la fois juge et bourreau, mais ceux qui y prennent place ont plutôt intérêt à être de bons souverains, car dans le cas contraire, leur espérance de vie semble se réduire de manière exponentielle.

Est-ce que les blessures à répétition de Viserys Ier signifient qu’il est un mauvais roi ? Le fait est que Viserys a été nommé en tant qu’héritier à la suite d’un vote impliquant les seigneurs des grandes familles de Westeros. Son règne a débuté sur une période de paix obtenue de haute lutte par son grand-père, Jaehaerys. Et pour le moment, alors que la tension autour de sa succession ne cesse de s’intensifier, Viserys semble incapable de s’affirmer en tant que souverain. Et ce même quand il essaye de forcer le trait.

Ironiquement, sa deuxième blessure, qui ne guérit toujours pas et met en péril son état de santé, survient après sa décision d’écarter son frère Daemon Targaryen de la lignée de succession. Un choix qui, malgré lui, va être central dans la guerre civile qui s’apprête à embraser le royaume.