The Redeem Team : Tout savoir sur le documentaire consacré à la Team USA des JO de Pékin 2008

Après l’humiliation vécue quatre auparavant, l’équipe américaine de basketball a tout mis en œuvre pour laver l’affront lors des JO de Pékin en 2008, en réunissant les meilleurs joueurs de la NBA. Une épopée fascinante racontée dans le documentaire «The Redeem Team».

Retour au sommet. Le documentaire «The Redeem Team», disponible à partir du 7 octobre prochain sur Netflix, suivra l’histoire de l’équipe américaine de basketball – surnommée la Team USA – au lendemain de sa défaite historique en demi-finale des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004. Et le travail accompli pendant quatre années afin de s’assurer la médaille d’or aux JO de Pékin en 2008.

L’absence d’un programme

Si la Dream Team de 1992 à Barcelone, avec Michael Jordan et Magic Johnson notamment, avait largement survolé la compétition, le niveau international a beaucoup progressé les années suivantes. Et certaines équipes nationales, comme l’Argentine, la Lituanie ou l’Espagne, ont progressivement réussi à réduire l’écart en termes de talent.

Surtout, la continuité dont bénéficiait ces équipes – dont le noyau dur des joueurs est souvent le même au fil des années – a fini par constituer un certain avantage sur la Team USA qui, de son côté, se contentait de réunir un groupe de joueurs issus de la NBA quelques semaines avant les compétitions internationales.

La première alarme pour la Team USA s’était fait entendre lors des championnats du monde de 2002, à Indianapolis, où l’équipe américain avait terminé à une piteuse 6e place. Deux ans plus tard, les Jeux Olympiques d’Athènes voyait une Team USA emmenée par Allen Iverson, Tim Duncan, ou encore le trio LeBron James, Dwyane Wade et Carrmelo Anthony – qui venaient de terminer leur saison de rookie – être défait par l’Argentine en demi-finale, et terminer sur la 3e place du podium. Une médaille de bronze inacceptable pour la fédération américaine.

La construction d’un groupe

La préparation de la Team USA pour les Jeux Olympiques de Pékin de 2008 s’est dès lors imposée comme un objectif majeur. Désormais, l’équipe nationale américaine allait mettre toutes les chances de son côté en créant un groupe de joueurs en amont de la compétition, sous les ordres du coach légendaire de l’université de Duke, Mike Krzyzewski (qui était également un des assistants de Chuck Daly en 1992).

Devenues des stars incontestées de la NBA entre temps, LeBron James, Dwyane Wade et Carmelo Anthony avaient soif de revanche. Dwight Howard, Chris Paul, Deron Williams, Carlos Boozer, Jason Kidd, Michael Redd, Tyson Chandler, Chris Bosh ou encore Tayshaun Prince complétaient l’effectif. Mais aussi, et surtout, Kobe Bryant, la star des Lakers de Los Angeles connue pour son exigence envers ses coéquipiers et sa rage de vaincre.

C’est cette histoire que le réalisateur Jon Weinbach – qui était derrière la série documentaire «The Last Dance» - raconte dans «The Redeem Team», le nom donné à cette équipe revancharde qui va réussir, non sans difficultés, à hisser à nouveau la Team USA au sommet de la planète basket.