Full Circle : Timothy Olyphant (The Mandalorian) au casting de la série de Steven Soderbergh

Le casting de la série de Steven Soderbergh, «Full Circle», continue de s’étoffer avec le recrutement de Timothy Olyphant. Le comédien récemment aperçu dans «The Mandalorian» donnera la réplique à Claire Danes et Zazie Beetz.

Une nouvelle recrue. Selon le site américain Deadline, Timothy Olyphant jouera un des rôles principaux dans la série de Steven Soderbergh, «Full Circle», actuellement en développement pour la chaîne HBO. L’acteur, récemment aperçu au générique de «The Mandalorian», donnera la réplique à Zazie Beetz (Atlanta) et Claire Danes (Homeland).

Timothy Olyphant incarnera le personnage de Derek, le mari de Sam – jouée par Claire Danes – une avocate de Manhattan qui se retrouve à reprendre en main les affaires de son père. Déclinée en six épisodes, «Full Circle» racontera l’histoire d’un kidnapping raté dans la ville de New York, et l’onde de choc que cet événement va provoquer pour plusieurs personnes – qui souvent ne se connaissent pas – et les secrets trop longtemps cachés que cela va mettre à jour.

Steven Soderbergh réalisera personnellement les six épisodes, et le scénario est signé par Ed Solomon. «Cette série va proposer une narration complexe qui parvient à être à la fois kaléidoscopique et intime», a récemment expliqué le réalisateur. Aucune date de diffusion n’est connue pour le moment.