Succession saison 4 : date de sortie, casting, intrigue... tout ce que l'on sait déjà (SPOILERS)

De nouveau triomphante lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards, «Succession» sera prochainement de retour avec une saison 4. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à propos de la série. Attention, spoilers !

La guerre est déclarée. Récompensée pour la deuxième fois par le prix de la «meilleure série dramatique» lors de la 74e cérémonie des Emmy Awards, «Succession» plonge les téléspectateurs au cœur de la famille Roy, qui se trouve à la tête de Waystar Royco, un groupe médiatique tentaculaire, et d’une fortune tout aussi imposante.

Lequel de ses quatre enfants – Kendall, Roman, Shiv et Connor – succèdera au patriarche, Logan Roy, aux commandes de l’empire familiale ? C’est là la question centrale de cette série absolument incontournable depuis son lancement sur la chaîne américaine HBO en 2018.

Trahison, chantage, alliance, etc. «Succession» parvient, grâce notamment au talent de son showrunner Jesse Armstrong, à captiver son audience au fil des épisodes autour de ses personnages à la fois attachants et détestables, évoluant dans un monde dominé par le pouvoir de l’argent.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Si l’attente entre la saison 2 et la saison 3 a été interminable pour les fans de la série, la saison 4 a lancé sa production à la fin du mois de juin.

Production on Succession Season 4 has begun. pic.twitter.com/9sQAncXra0 — Succession (@succession) June 27, 2022

Le tournage est en cours, notamment dans les rues de New York où plusieurs comédiens – dont Matthew MacFadyen – ont été aperçus. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée à ce stade, évidemment. Mais à en croire l’agenda de production habituel, il n’est pas impossible de voir cette saison 4 débarquer au début de l’été 2023, voir, pour les plus optimistes, au printemps 2023.

Qui sera au casting de la saison 4 ?

Les membres du clan Roy seront évidemment de retour, Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Nicholas Braun, Matthew MacFadyen, et Alan Ruck. Mais aussi la grande majorité des seconds rôles, notamment Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoë Winters ou encore Jeannie Berli.

Étrangement, Arian Moayed, qui joue le rôle de Stewy, ainsi qu’Alexander Skarsgard, qui incarne Luka Mattson, le génie des nouvelles technologies à qui Logan Roy a décidé de céder son empire, étaient absent des premières annonces à propos du casting. Mais il a été confirmé depuis qu’ils seraient présents au générique de cette saison 4.

La comédienne Dagmara Domińczyk reviendra sous les traits de la chargée de relation publique chez Waystar, Karolina Novotney. Jess Jordan, qui joue l’assistante de Kendall Roy, Juliana Canfield, et Annabelle Dexter-Jones, qui incarne sa petite amie, Naomi Pierce, seront également de retour.

A quoi s’attendre dans la saison 4 ?

À la fin de la saison 3, Logan Roy a réussi – encore une fois – a humilier ses enfants. Alors que ces derniers préparaient une mutinerie avec la ferme intention de prendre les commandes de l’empire familial, et de le pousser vers la sortie se faisant, le patriarche a pu bénéficier de l’aide inattendu de Tom, le mari de Shiv, pour contrecarrer leur plan sans qu’ils ne s'en rendent compte. Logan Roy veut vendre à prix d’or sa société à Luka Mattson, et personne ne semble en mesure de l’arrêter.

Invité d’un podcast diffusé sur le site américain Deadline, Kieran Culkin a confié que la saison 4 allait prendre un tournant auquel personne ne s’attend. «C’est génial parce que, moi-même étant fan de la série, je m’excite à chque fois que je découvre les scripts. Le premier épisode, je me suis dit ‘voilà le show qu’on connaît, nous revoilà’. Mais dans les suivants, c’était plutôt ‘Ah, là, c’est différent’. Mais différent de la bonne manière. La série ne se repose pas sur ses lauriers. On retrouve la série que nous aimons tous, mais elle prend un tournant que je n’avais pas anticipé», explique-t-il.

On sait également que la saison 4 va reprendre quelques mois après la scène de fin de la troisième. Sans autre information sur ce qui nous attend, si ce n’est le synopsis officiel : «Dans les 10 épisodes de la saison 4, la vente de l’empire médiatique Waystar Royco au visionnaire du monde de la Tech Luka Matsson se précise. La perspective de cette vente colossale provoque une crise existentielle et une profonde division au sein de la famille Roy, alors que chacun tente d’anticiper l’impact de celle-ci sur leur vie une fois qu’elle sera effective. Une lutte pour le pouvoir est lancée au moment où la famille voit son pouvoir d’influence culturelle et politique sérieusement menacée».

Une saison 5 est-elle prévue ?

La saison 4 n’a été officiellement annoncée qu’au moment du lancement de la saison 3 en octobre 2021. Et pour le moment, on ne sait pas ce que prévoit de faire HBO avec une série qui vient toutefois de remporter à deux reprises le prix le plus prestigieux de la télévision américaine (prix de la meilleure série dramatique).

Brian Cox s’était amusé avec les nerfs des fans en annonçant, en octobre 2021 dans les colonnes du GQ britannique, qu’il ignorait ce que l’avenir réservait à la série. «Je dirais probablement deux saisons supplémentaires et je pense que ce sera terminé. Mais ça dépend, peut-être ne reste-t-il qu’une seule saison», lançait-il. Plus récemment, dans un entretien avec The Times, il a précisé que son contrat n’avait pas été renouvelé pour le moment. Ce qui est un peu plus inquiétant. Profitant au passage de critiquer la concurrence.

«Personne n’a eu son contrat prolongé. Qui sait combien de temps ça durera ? Nous ne voulons pas faire la saison de trop, comme ‘Billions,’ qui a dépassé sa date de consommation. Cela n’arrivera pas à notre série», a-t-il indiqué.