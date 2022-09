Courteney Cox : l'actrice de Friends détourne sa pub pour Tampax pour parler de la ménopause

Visage de Tampax dans une publicité de 1985, l’actrice Courteney Cox s’est amusée à détourner le spot pour aborder avec humour les désagréments de la ménopause.

De l’art de la parodie. Habituée des posts humoristiques, Courteney Cox a encore fait rire ses abonnés sur Instagram ce week-end. Cette fois, l'actrice de Friends a sorti des tiroirs une ancienne pub pour la marque Tampax, qu’elle avait tournée en 1985 – qui pour la petite histoire avait fait d’elle la première personne à prononcer le mot «règles» à la télé aux Etats-Unis - pour aborder avec légèreté un autre sujet d'importance, celui de la ménopause.

L’interprète de Monica Geller a réalisé un montage parallèle entre la vidéo d’origine et une nouvelle, dans laquelle elle reprend ses attitudes et son look avec juste-au-corps et jambières, mais en changeant totalement le texte. Alors que dans la pub elle demandait aux femmes si leur vie changeait une fois par mois à cause de leurs règles, elle leur demande aujourd’hui si leur vie change à cause de la ménopause. «Vous avez toujours des bouffées de chaleur ? demande-t-elle avant de jouer la carte de la franchise : «Laissez-moi vous le dire franchement (…) La ménopause va changer la façon dont vous vous sentez en vieillissant. La ménopause vous dévore toute crue. C'est horrible. Rien d'autre ne peut faire ça.»

Au lieu de vanter les vertus des tampons, elle poursuit en mettant en avant certains désagréments de la ménopause : «De plus, vous obtenez le bonus supplémentaire d'une peau plus sèche et d'avoir des plaques chauves».

Et Courtney Cox, 58 ans, d'achèver sa parodie en disant : «Rappelez-vous - il n'y a rien de bon dans la ménopause. Elle peut en fait changer la façon dont vous vous sentez en vieillissant.»

Le parti d'en rire

Ce n’est pas la première fois que l’actrice évoque le fait de vieillir. En février dernier notamment, elle avait déclaré pour le Sunday Times qu'il était difficile de réaliser qu'elle approchait la soixantaine. «Oh mon Dieu, c'est si difficile à entendre ou à dire. Je ne peux pas y croire», avait-elle confié.

«Il n'y a rien de mal à avoir 60 ans; je ne peux tout simplement pas y croire», avait-elle ajouté. «Le temps passe si vite. Il ne fait aucun doute que je suis plus enracinée, j'ai tellement appris dans ma vie – ce qu'il faut apprécier, et ce qu'il faut abandonner».

Maintenir coûte que coûte l'image de jeunesse qu'elle avait lorsqu'elle était sur «Friends» fait d'ailleurs partie de choses qu'elle a récemment abandonnées. «J’ai essayé de poursuivre cette (jeunesse) pendant des années», avait-elle expliqué. «Et je ne m'en étais pas rendue compte que j’avais l’air vraiment l'air vraiment étrange avec les injections que je faisais à mon visage que je ne ferai plus maintenant.» Avec sa parodie de la pub Tampax, l'actrice démontre qu'elle prend désormais le parti de rire du temps qui passe.

Pour le plaisir, voici la version originale de l’authentique pub Tampax de 1985 :



Courteney Cox n'est d’ailleurs pas la seule célébrité dans la cinquantaine à avoir parlé de ses changements hormonaux ces derniers temps. Salma Hayek a notamment révélé avoir eu une ménopause précoce, et Naomi Watts lancé sa propre marque de bien-être après s'être sentie «isolée» lorsqu'elle est devenue ménopausée «beaucoup trop tôt».