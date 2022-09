La chanteuse Grimes a-t-elle subi une chirurgie pour avoir des oreilles d'elfe ?

Coup de promo ou coup de ciseaux ? Grimes a posté une photo d’elle avec un bandage autour de la tête, laissant à penser qu’elle avait réalisé son rêve, à savoir subir une chirurgie esthétique pour avoir «des oreilles d’elfes».

«J’ai fait quelque chose de fou». C’est avec ces mots et une photo de son visage enroulé dans un bandage que Grimes a ce week-end sucité la curiosité de ses fans.

Pour certains d'entre eux, pas de doute, la chanteuse a réalisé son rêve de se faire tailler les oreilles en pointe, comme celles des elfes.

Depuis l’été dernier, l’artiste manifeste en effet un intérêt accru pour cette mode esthétique venue d’Asi où les amateurs de l'univers fantasy demandent à se faire sculpter le cartilage de l’oreille afin de ressembler aux créatures qu’ils affectionnent.

Le 15 août dernier, Grimes avait d’ailleurs directement questionné ses followers pour savoir si l’un d’entre eux avait déjà subi cette chirurgie : «J'ai peur que le cartilage mette du temps à cicatriser», confiait-elle, «surtout en tant que musicienne, cette opération semble risquée, mais j’en ai rêvé toute ma vie», avait-elle ajouté.

«L'inconvénient de la chirurgie oreille d’elfe l'emporte probablement sur l'avantage», avait répondu Elon Musk, le PDG de SpaceX, qui n’est autre que l’ancien compagnon de la chanteuse avec qui il a eu deux enfants.

La chanteuse canadienne avait alors renchéri avec une pointe de regret en tweetant : «Cela ressemble à un travail pour crispr. Triste d’être née trop tôt», faisant ici référence à la biotechnologie capable de modifier le code génétique d'un individu.

Grimes n'est en réalité pas la seule personne à vouloir transformer cette partie de son anatomie, et certains n'ont pas attendu de modifier leur code génétique. En 2021, le South China Morning Post avait fait savoir que l’engouement pour la chirurgie «oreille d’elfe», qui donnerait au visage «un air plus mince et plus jeune», était très courue. Yu Wenlin, chirurgien à Guangzhou spécialisé dans l’otoplastie, indiquait qu’il pratiquait six opérations «oreilles d’elfe» par jour, expliquant aussi l'engouement par le fait qu'«avoir des oreilles plus proéminentes donne un air enfantin».

Oreille d’elfe ou pas, Grimes s’est en en tous les cas ici offert un petit coup de pub pour son prochain opus, actuellement en phase de mixage.

Album is done we’re mixing. My friend and I. perfected the last song in the plastic surgery clinic cuz they wouldn’t let me leave and we were laughing that this was the most Hollywood moment of all time. I have 20 songs so maybe BOOK 1 and BOOK 2? Deciding format/ tracklist

— (@Grimezsz) September 17, 2022