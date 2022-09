L'Opéra : retour dans les coulisses impitoyables de la danse avec la saison 2 de l’envoutante Création originale d'OCS

La série «L’Opéra» fait son retour sur OCS avec une saison 2 à découvrir dès ce 20 septembre.

Retour dans les coulisses (fictives) de l'Opéra Garnier. La série de Cécile Ducrocq (réalisatrice de «La contre-allée» et «Une femme du monde»), «L’Opéra» revient avec une saison 2 ce 20 septembre sur OCS.

Acclamée par la critique, sa première saison suivait les trajectoires, au sein d’une institution sous tension, d’une danseuse étoile de 35 ans sur la sellette, Zoé Monin (Ariane Labed, prix de la meilleure actrice à Séries Mania), ainsi que d’une jeune danseuse prodige de 19 ans au parcours atypique, Flora Soumaré. Dans la suite, les deux jeunes femmes vont être confrontées à de nouveaux challenges qui vont mettre leur esprit et leur corps à rude épreuve.

Les lois de la perfection sont intransigeantes. Zoé et Flora vont devoir redoubler de courage. La saison 2 de L’Opéra, une série #OCSOriginals coproduite par Orange Studio, disponible dès le 20 septembre @OCSTV pic.twitter.com/4aKV9ag1KH — Orange Studio (@Orange_Studio_) July 4, 2022

Harcèlement et manipulation

Attention spoilers. Alors que Zoé vient de retrouver sa place d’Etoile, et que Flora vient d’intégrer la compagnie - désormais sans directeur de danse depuis le départ de Sébastien (sorte de Benjamin Millepied incarné par Raphaël Personnaz) - une certaine Diane Taillandier (Anne Alvaro) fait son arrivée au poste de Maîtresse de Ballet. L'ancienne danseuse Etoile fait d'abord montre de bienveillance, mais n'hésitera bientôt pas à user de méthodes radicales pour asseoir son autorité et sa rigueur sans limites, quitte à se mettre tout le monde à dos. Entre chantage affectif et manipulation psychologique, les élèves vont en souffrir, et Zoé et Flora n’y échapperont pas.

Comment vont-elles évoluer, que va devenir l’institution ? C’est ce que vont dévoiler les 8 nouveaux épisodes de 52 minutes de ce palpitant thriller en chaussons de danse qui verra l’arrivée de nouveaux personnages : Pablo (Roque Rodriguez), un danseur ambitieux et Alec (Loïc Corbery de la Comédie Française), un violoniste.

L’Opéra, saison 2 est à découvrir à partir du 20 septembre sur OCS Max. A noter que la saison 1 est toujours disponible sur OCS.