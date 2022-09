Funérailles d'Elizabeth II : que faisait le prince Louis pendant que sa famille assistait à la cérémonie ? La réponse des internautes

Alors que le prince William, Kate Middleton, le prince George, et la princesse Charlotte assistaient aux funérailles d'Elizabeth II ce lundi, le petit dernier, Louis, a été jugé trop jeune pour les accompagner. Qu’a-t-il fait en attendant leur retour ? Les internautes ont imaginé ce que le petit garçon facétieux a pu faire, comme le héros de «Maman j’ai raté l’avion».

Le petit «effronté» amuse beaucoup la Toile, même quand il est absent. Après avoir faire rire la planète avec ses grimaces lors du Jubilée de son arrière-grand-mère la reine Elizabeth II, le prince Louis, 4 ans, a encore fait beaucoup parler de lui ce lundi 19 septembre, alors que se déroulaient les funérailles de la souveraine, et pourtant il n'était pas là.

Jugé trop jeune pour y assister, contrairement à son grand frère George (9 ans) et sa grande sœur Charlotte (7 ans), qui s’y sont rendus accompagnés de leurs parents le prince William et son épouse Kate Middleton, Louis, 4 ans, est resté à l'abri des caméras et du tumulte à attendre leur retour.

Prince Louis sitting at home watching the funeral knowing he's the only one in the family with personality. #queensfuneral pic.twitter.com/ufytIgacZt — marit (@mendesmixerss) September 19, 2022





Et son absence a beaucoup inspiré les internautes. Certains ont émis l’hypothèse farfelue mais amusante que le prince Louis n’avait pas été convié, non pas à cause de son jeune âge, mais parce qu’il risquait de perturber la cérémonie par ses pitreries.

People thinking Prince Louis isn’t there because he’s too young





The real reason: High chance of chaos #queensfuneral pic.twitter.com/SYAZUosE5a — Joe (@onlyjoekin_) September 19, 2022

William and Kate left Louie at home because they couldn’t control him last time #queensfuneral pic.twitter.com/B57rqgqvAr — SP (@septimusajprime) September 19, 2022

Prince Louis currently left to his own devices pic.twitter.com/zJyuCYlJ5f — Shar A (@Shar_A_) September 19, 2022

Prince Louis when he is told to not destroy the palace while the family was at The Queen's funeral:pic.twitter.com/adNKX6z8RC — Courtney (@love_wales5) September 20, 2022

D’autres ont suscité l’hilarité en imaginant que le petit garçon avait passé une folle journée à Buckingham Palace à profiter de l’absence de ses parents - et donc d’une totale liberté - pour faire des bêtises à l’instar de Kevin, (Macaulay Culkin) dans «Maman j’ai raté l’avion» («Home Alone» en VO), courant dans tous les sens, sautant sur les lits, ou encore mangeant bonbons et crème glacée en quantité industrielle…

And now we go live to Prince Louis at Buckingham Palace... pic.twitter.com/dCBND7up7L — Spudgun 'M' CrabBell (@hellymoo) September 19, 2022

William and Kate coming home after Prince Louis has been left at home all day pic.twitter.com/TusBmCF0Oe — ethan (@renaramadngdong) September 19, 2022

actual footage of prince louis at home watching the emoji movie on channel 5 #queensfuneral pic.twitter.com/IrCTnyEWYs — josie (@josieweatherbyx) September 19, 2022

D’autres plaisantins ont amusé la galerie en imaginant que sa baby-sitter vivait un calvaire.

BREAKING Prince Louis babysitter seen for first time since Queen Elizabeth’s funeral. pic.twitter.com/Uln9kOaNk2 — Annabel (@annaberu) September 20, 2022

En réalité, le prince Louis est certainement resté sous la surveillance experte de Maria Borrallo, la «nanny» de la famille depuis que le prince George a eu 8 mois.

Perturbé par la perte de son arrière-grand-mère, Louis aurait encore du mal à appréhender cette disparition, comme l’aurait confié Kate Middleton au gouverneur général d’Australie David Hurley, selon les propos rapportés par la presse britannique, le petit garçon se demandant s’il jouerait encore aux jeux cet été à Balmoral en l’absence de la reine.

Le futur roi, le prince George, et sa sœur, la princesse Charlotte, très jeunes encore eu aussi, ont peut-être de leur côté mieux mesuré l’importance et le caractère définitif du départ de leur célèbre aïeule. Ils se sont en tous cas impeccablement comportés tout au long d'une longue et solennelle journée, alors qu'ils faisaient leurs adieux à leur bien-aimée «Gan Gan». Très disciplinée, la princesse Charlotte a même rappelé le protocole à son grand-frère à une occasion.

"You need to bow."





Princess Charlotte has been spotted educating her older brother Prince George on his manners.





The moment was captured whilst the eldest children of Prince William and Princess Kate were waiting for the Queen's coffin to pass them at Wellington Arch.#9News pic.twitter.com/VJeeeQcijN — 9News Australia (@9NewsAUS) September 20, 2022

The Queen Consort, The Princess of Wales, Prince George, Princess Charlotte, The Duchess of Sussex and The Countess of Wessex curtsying to Queen Elizabeth II’s coffin pic.twitter.com/yP81vzgX5S — 0livia (@OliviaLoveCena) September 19, 2022

Plus jeunes membres de la famille royale à suivre le cercueil de la reine à travers l'abbaye de Westminster, sous le regard de milliards de téléspectateurs à travers le monde, les deux arrière-petits-enfants de la reine, faisaient partie des 2000 invités aux funérailles d'État. Ils ont également assisté, dans un cadre plus intimiste, au service d’inhumation à la chapelle St George du château de Windsor, plus tard dans l'après-midi.