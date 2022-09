House of the Dragon : la coordinatrice des scènes intimes répond aux commentaires de Sean Bean

Interpellée par les propos de Sean Bean (Game of Thrones) sur la pertinence de son métier, la coordinatrice des scènes intimes, Miriam Lucia, de la série «House of the Dragon», a tenu à lui répondre personnellement, et sans détour.

Une autre époque. Employée en tant que coordinatrice des scènes intimes sur le tournage de «House of the Dragon», Miriam Lucia s’est exprimée sur les propos de Sean Bean – connu pour avoir incarné Ned Stark dans «Game of Thrones» – qui critiquait sa profession, affirmant que ces derniers zappait la spontanéité des comédiens en rendant l’exercice «trop technique».

«Je l’aime beaucoup en tant qu’acteur. Je viens de le voir dans le film ‘Marriage’, et il est excellent dedans. Je pense que c’est un homme d’un certain âge, qui est dans ce métier depuis longtemps, et il n’a pas expérimenté cet autre aspect. Ou peut-être a-t-il eu une mauvaise expérience en travaillant avec un coordinateur de scènes intimes», explique-t-elle au site américain Deadline.

Pour Miriam Lucia, son métier de coordinatrice de scènes intimes est justement là pour aider le processus créatif, en permettant aux comédiens de se sentir en confiance et libre de leur mouvement grâce à la préparation qui précède le tournage.

L'importance de la préparation

De nombreuses comédiens, hommes et femmes, ont salué la présence de coordinateur de scènes intimes sur les tournages, surtout les jeunes acteurs qui peuvent parfois se sentir intimidés, à l’instar d’Emily Carey, qui n’avait que 17 ans au moment de tourner dans «House of the Dragon». L’idée générale étant de considérer ces scènes comme des cascades à exécuter, ce qui exige de la préparation de la part des personnes impliquées.

Si elle avoue s’être sentie nerveuse au début, notamment parce qu’elle devait tourner des scènes avec un acteur plus vieux qu’elle, la jeune femme a affirmé s’être sentie à l’aise grâce à la bienveillance des équipes. «Paddy (Considine, qui joue le rôle de son mari) a rendu tout cela facile, ainsi que toute l’équipe», a-t-elle souligné. Fabien Frankel, qui partage une scène intime dans la série avec Milly Alcock au moment du rapprochement entre Ser Criston Cole et la princesse Rhaenyra, a affirmé s’être préparé pendant des mois à travers des conversations avec sa partenaire à l’écran, ainsi qu’avec la réalisatrice Clare Kilner.

«La chose la plus importante pour moi était que cela ne paraisse pas comme étant une énième scène de sexe gratuite, car ce n’est pas comme ça que ça se passe», précise l’acteur. «Il y a une part d’inconfort dans laquelle on doit se plonger, il y a une découverte et une compréhension de nos corps – sans parler de l’aspect pratique de l’ensemble», poursuit-il.