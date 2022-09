Le ventre de la bête : une série captivante sur le scandale qui a ébranlé l'île de Jersey à découvrir sur myCANAL

La série documentaire «Le ventre de la bête», à découvrir à partir du 27 octobre sur Planète+ Crime et myCANAL, revient sur le scandale d’abus sexuels qui a ébranlé l’île de Jersey dans les années 2000. Et comment celui-ci a été étouffé par le pouvoir politique, financier, et judiciaire.

Mauvais pour les affaires. Quand il est nommé directeur de la Police des États de Jersey au début des années 2000, Graham Power pense terminer sa carrière paisiblement sur cette île, un paradis fiscal à la pointe de «la modernité économique». Toutefois, une fois à son poste, il découvre des dizaines d’affaires de maltraitances et d’agressions non résolues ignorées par le pouvoir policier, politique, et judiciaire… depuis plus de 50 ans. Il décide dès lors de mener une enquête secrète, l’«Opération Rectangle», avec l’aide de Lenny Harper, le nouveau directeur adjoint de la police.

«Je ne m’attendais pas à tout cela. L’ampleur des révélations était inimaginable», confesse, désabusé, Graham Power, dont le travail va permettre de mettre à jour un scandale colossal et faire ressortir des secrets dérangeants pour toutes les personnes au pouvoir. Ces derniers ne restent pas sans rien faire, et le «système Jersey» (baptisé «the Jersey way», ndlr) se met alors en place, avec intimidation de témoins, censure des journalistes, limogeage ou emprisonnement des opposants politiques, et destruction de carrières pour les lanceurs d’alerte.

Fruit de six années d’enquête, la série documentaire «Le ventre de la bête» donne la parole à une dizaine de témoins afin d’expliquer les particularités de cette île, et de mettre en lumière l’ampleur vertigineuse du scandale, ainsi que la manière dont il a été étouffé. Les réalisateurs Antoine Guerre et Dominique Baumard signent, en quatre épisodes, une enquête digne d’un thriller politique au scénario à peine croyable. Et pourtant vrai.