Black Far West : un documentaire sur une histoire oubliée de la Conquête de l'Ouest

Loin de l’image véhiculée par Hollywood, la conquête de l’Ouest américain comprenait un grand nombre d’Afro-américains qui, pour des raisons diverses et variées, se sont retrouvés au cœur de cette partie de l’histoire des États-Unis.

Effacés de l’histoire, et pourtant bien présents. Dans le documentaire «Black Far West – une contre-histoire de l’Ouest», la réalisatrice Cécile Denjean redonne aux Afro-américains leur juste place dans un des récits les plus puissants de l’histoire des États-Unis, la conquête de l’Ouest. Selon les historiens, en 1875, un cow-boy sur quatre était noir, et plus de 250.000 Noirs se sont retrouvés à combattre durant la guerre de Sécession.

Pour les Afro-américains, le Far West va représenter une manière de conquérir leur liberté. La majorité d’entre eux étaient esclaves. Et la conquête de l’Ouest va leur offrir l’opportunité de s’affranchir de leur condition. En fil rouge du documentaire, les téléspectateurs découvrent notamment l’histoire de Bass Reeves, premier shérif noir dont l’histoire personnelle est absolument incroyable. C’est également une partie de son histoire que raconte John Ford dans «La prisonnière du désert», un film considéré comme un des plus grands westerns de tous les temps, et dont le premier rôle a été confié à… John Wayne.

«Les États-Unis, à travers la majeure partie de leur histoire, se sont construits sur le principe de la suprématie blanche. Selon cette notion, les seules personnes qui comptent sont celles d’ascendance européenne. Les Blancs ont intégré l’idée qu’ils avaient le pouvoir, et que c’était à eux de diriger. S’ils sont au pouvoir et qu’ils dirigent, pourquoi se soucier des autres ?», explique Quintard Taylor, historien à l’université de Washington.

L’ambition de «Black Far West – une contre-histoire de l’Ouest» est de revenir sur plus d’un siècle de falsification historique en donnant la parole à de nombreux historiens ayant étudié minutieusement cette portion de l’histoire américaine. La réalisatrice Cécile Denjean se base également sur des archives permettant de rétablir la vérité effacée des mémoires collectives. Sans faire l’impasse sur les protagonistes de cette période sanglante, les Amérindiens, dont l’histoire s’imbrique étroitement avec celle des Afro-américains.