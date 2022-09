James Bond : Idris Elba ne veut pas du rôle, mais reste le favori

Invité du podcast américain «The Shop», Idris Elba s’est exprimé pour la première fois à propos du rôle de James Bond, affirmant qu'il n’était pas forcément fait pour lui. Mais il ajoute ne rien exclure.

Avec ou sans lui. Invité du podcast américain «The Shop» (produit par la star de la NBA, LeBron James, ndlr), Idris Elba a évoqué le rôle de James Bond pour lequel il est régulièrement cité pour succéder à Daniel Craig. Le comédien de 50 ans affirme notamment qu'incarner 007 sur grand écran n’a jamais été un de ses objectifs personnels. Mais que la ferveur autour de sa personne pour le rôle pourrait toutefois le pousser à enfiler le costume.

«Ce n’est pas un objectif pour ma carrière. Je ne pense pas qu’incarner Bond viendra satisfaire certains de mes objectifs personnels. Cela satisfera certainement la volonté d’une nation. Je ne vais pas mentir, dans tous les coins du monde où je me trouve (…) on me dit ‘Bond’. Et j’ai l’impression que cela me dépasse désormais. C’est totalement hors de mon contrôle. Ce n’est plus une question de savoir si je veux, ou si je dois le faire. Parfois, c’est la volonté commune d’une nation qui dicte les choses», explique-t-il.

Actuellement, Idris Elba est un des quatre comédiens pressentis pour reprendre le rôle de l’agent 007 avec Henry Cavill, René-Jean Page, et Tom Hardy. Pendant un temps, il a été question d'une femme pour le rôle, mais cette piste semble avoir été abandonnée depuis. Il y a quelques mois, la productrice Barbara Broccoli a confirmé que le prochain James Bond ne lancerait pas sa production avant au moins deux ans, et que les prochains films proposeraient «une réinvention de Bond». Les fans sont prévenus.