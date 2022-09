Your Honor : la date de la saison 2 dévoilée (SPOILERS)

La chaîne américaine Showtime vient de révéler la date de diffusion de la saison 2 de «Your Honor», qui sera lancée sur sa plate-forme de streaming le 9 décembre prochain. Puis sur la chaîne deux jours plus tard. En France, la série sera diffusée sur Canal+ à une date ultérieure.

Dans le courant du mois d’août, Showtime avait publié un court teaser sur cette saison dont on ne sait pas grand-chose, si ce n’est qu’elle comptera 10 épisodes. Aucun synopsis n’a été dévoilé. Le seul indice à notre disposition réside dans les mots lancés par le personnage incarné par Bryan Cranston, le juge Michael Desiato : «Il est impossible de creuser des tombes assez profondes dans cette ville pour les protéger des orages qui vont s’abattre sur eux».

Inspirée de la série israélienne «Kvodo», pilotée par Ron Ninio et Shlomo Mashiach, «Your Honor» a été lancée en août 2021 sur Showtime, où elle a rencontré un succès colossal, aussi bien outre-Atlantique qu’à l’international. Bryan Cranston y incarne le rôle de Michael Desiato, un juge respecté de la Nouvelle-Orléans dont le fils Adam se retrouve impliqué dans un accident de la route au cours duquel le fils d’un parrain de la mafia locale trouve la mort. Après avoir fui la scène du crime, le jeune homme est rongé par la culpabilité alors que son père tente de le protéger des menaces qui pèsent sur sa vie, même s’il doit pour cela se compromettre sur le plan personnel et professionnel.

Dans la saison 2, Bryan Cranston donnera la réplique à Hope Davis, qui joue le rôle de l’épouse du parrain de la mafia Jimmy Baxter – toujours incarné brillamment par Michael Stuhlbarg – et qui est décrite comme étant «parfois plus dangereuse et déterminée que son mari». Isiah Whitlock Jr. reprend le rôle de Charlie, un élu local et meilleur ami de Michael Desiato. Rosie Perez prêtera ses traits au personnage d’Olivia Delmont, «une avocate charismatique contrainte de manipuler et faire agir des personnes impliquées auprès de la mafia pour faire tomber la principale organisation criminelle de la ville». Margo Martindale, Amy Landecker, Lilli Kay, Keith Machekanyanga, ou encore Andrene Ward-Hammond complètent le casting.