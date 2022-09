Expo Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday dévoile les coulisses du projet

Alors que l’ouverture s’approche à grands pas, Laeticia Hallyday a levé le voile sur les coulisses de l’exposition Johnny Hallyday, qui sera lancée en décembre à Bruxelles avant d’arriver à Paris en 2024.

3000 m2 d’immersion dans la vie du rocker. L’exposition consacrée à Johnny Hallyday, qui s’ouvrira en décembre à Bruxelles avant d’arriver à Paris en 2024, permettra aux visiteurs «de voyager dans son histoire», a déclaré sa veuve Laeticia Hallyday, de visite cette semaine dans la capitale belge pour assister aux préparatifs.

«On a l'impression que Johnny va être là, on l'imagine assis sur le lit !», s’est-elle enthousiasmée, particulièrement émue de la reconstitution de la chambre que la star avait quand il était adolescent, et spécialement conçue pour les besoins de l’événement.

Des pochettes de disques d'Elvis au mur, une photo de Brigitte Bardot, une guitare, un tourne-disque, des bibelots... La chambre de Johnny, chez sa tante, 13, rue de la Tour des Dames à Paris, a été recréée le plus fidèlement possible, d'après les photos disponibles. «C'est assez bouleversant», reconnait Laeticia, coproductrice de cette exposition sur laquelle elle travaille «depuis deux ans» et dont Johnny aurait été «fier», dit-elle.

Capture Instagram lhallyday

«Je voulais vraiment continuer à faire vivre sa mémoire et son œuvre, ce projet c'est une manière de le faire revivre, d'être plus près de lui», ajoute-t-elle. Pour la maman de Jade et Joy, cette exposition est aussi une exploration de toutes les facettes de la star, «l'homme, sa fragilité, sa sensibilité, son humilité, et l'artiste démesuré qu'il était».

Au fil du périple décrivant la forme d’une guitare, les visiteurs, guidés par la voix de l'acteur Jean Reno, plongeront notamment dans l’ambiance de ses concerts avec une vidéo à 360 degrés. Ils pourront également admirer quelques-uns de ses costumes et ses guitares, ou encore déambuler dans des reconstitutions, comme celles du studio de l'émission des années 1960 «Salut les copains», et celle de son bureau dans sa maison de Marnes-la-Coquette où il a passé les derniers moments de sa vie.

Après Bruxelles, l’exposition itinérante mettra ensuite le cap sur Paris, puis d'autres villes en France, pour «aller à la rencontre des gens», comme le faisait Johnny, a expliqué Laeticia Hallyday à l’AFP.

Les places standard adultes sont disponibles au tarif de 22,50 euros.