Le groupe Canal+ officialise ses accords avec Sony Pictures et NBCUniversal

Le groupe Canal+ a confirmé ce mercredi 21 septembre la signature d’un accord exclusif avec Sony Pictures Entertainment et NBCUniversal Global Distribution, de quoi permettre à ses abonnés de profiter des nouveautés ciné les plus incontournables seulement six mois après leur sortie en France.

Accords majeurs avec deux géants du cinéma américain. Canal+ a confirmé ce 21 septembre la signature de deux accords exclusifs avec Sony Pictures Entertainment et NBCUniversal Global Distribution.

Les abonnés, qui peuvent ainsi déjà voir, sur Canal+ et MyCanal, «Spiderman : No Way Home», l’un des films les plus vus au cinéma cette année, pourront aussi bientôt savourer, et ce seulement six mois après leur sortie en salles en France, l'excellent film d'action «Bullet Train» avec Brad Pitt, le nouvelle épisode de la saga «Jurassic World : Le Monde d'après» avec Chris Pratt, le long-métrage d'animation «Les Minions 2 : Il était une fois Gru» ou encore «Ambulance» de Michael Bay.

«Ces accords exclusifs sont une nouvelle démonstration de la capacité du Groupe Canal+ à s’allier avec les plus grands acteurs mondiaux de l’industrie des contenus. Ils viennent enrichir l’offre déjà très riche en cinéma américain grâce aux accords signés avec les studios Disney, Warner et Paramount dont nous diffusons les plus grands succès à partir de six mois après leur sortie en salles», a déclaré Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe Canal+.

Le groupe, qui lancera par ailleurs prochainement Paramount+ sur MyCanal, en plus de StarzPlay, Disney+ et Netflix, devance ainsi les plate-formes comme Prime Video, qui doivent attendre 15 mois après la sortie avant de pouvoir diffuser les films sur le marché français.