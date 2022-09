Qui est Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee ?

Surnommé le «cannibale de Milwaukee», Jeffrey Dahmer a avoué avoir commis 17 meurtres entre 1978 et 1991, pour lesquels il sera condamné à 957 ans de prison à la fin de son procès en février 1992, pour finalement mourir deux ans plus tard sous les coups d’un co-détenu.

Un garçon à l’enfance ordinaire. Né le 21 mai 1960 à Milwaukee, les premières années de l’existence de Jeffrey Dahmer ressemblent à celles de n’importe quel enfant américain. Toutefois, vers l’âge de 8 ans, ce petit garçon sociable et extraverti développe une passion pour la dissection des animaux morts dont il ramasse les corps le long des routes. Pour son père, Lionel Dahmer, le fait qu’il ait continué cette pratique jusqu’au moment de son éveil sexuel quelques années plus tard était, a posteriori, le premier signe de ses troubles psychotiques et schizophrènes.

Vers l’âge de 18 ans, ses parents, dont les disputes incessantes rythment son quotidien depuis plusieurs années, décident de divorcer. Son père part s’installer dans un Motel voisin. Tandis que sa mère prend son petit frère David pour partir s’installer dans l’État du Wisconsin (la famille avait emménagé dans l’Ohio entretemps, ndlr). C’est à ce moment que Jeffrey Dahmer, qui est attiré par les hommes, et est hanté par des fantasmes sexuels teintés de violence, commet son premier meurtre. Il embarque un autostoppeur, Stephen Hicks, qu'il invite à boire des bières dans la maison familiale où il vit seul. Quand ce dernier veut partir, Jeffrey l’assomme et l’étrangle, avant de le démembrer et de l’enterrer dans son jardin.

Le calme avant la tempête meurtrière

Conscient de l’atrocité de son acte, et toujours hanté par des fantasmes de plus en plus pressants et violents, Jeffrey Dahmer se met à boire, et développe une grave dépendance à l’alcool. Son père tentera de l’orienter vers l’université, mais Jeffrey abandonnera dès la première année. Puis il s’engage dans l’armée, où il suit une formation d’ambulancier. Mais, là encore, il sera renvoyé en raison de son alcoolisme. Il part alors travailler un temps à Miami Beach, avant de revenir chez son père.

En 1982, il semble trouver une certaine stabilité après avoir emménagé chez sa grand-mère, non loin de Milwaukee. Il cesse de boire et va régulièrement à l’église. Il s’efforce alors de se battre contre ce qu’il perçoit comme des désirs homosexuels immoraux qui l’ont conduit à ses fantasmes meurtriers. Et trouve même un emploi dans une banque de sang la journée, et dans une confiserie le soir. Mais cela ne dure qu’un temps, et après quelques années paisibles, Jeffrey Dahmer part à la découverte des soirées homosexuelles de Milwaukee, où il va enchaîner les victimes.

Folie meurtrière

En 1987, il fait la rencontre d’un homme de 26 ans, Steve Tuomi, dans un bar. «J’ai mis quelques somnifères dans son verre pour qu’il ne soit pas conscient. Je voulais seulement passer la nuit avec lui. Le lendemain matin, à mon réveil, mes bras étaient couverts d’ecchymoses. Sa poitrine l’était aussi, et un filet de sang sortait de sa bouche. Il était suspendu au bord du lit. Je ne me rappelais pas l’avoir tué», confia Jeffrey Dahmer en 1994 à propos de sa deuxième victime.

Puis, entre 1988 et 1989, deux autres victimes, également rencontrées dans des bars homosexuels, suivent. Et Jeffrey commence à développer sa technique. Après avoir tué ses «conquêtes», il les démembre, fait bouillir certains morceaux, et placent les autres dans un baril contenant de l’acide. Échappant à plusieurs reprises à la vigilance des forces de l’ordre, il finira par se faire prendre en juillet 1991.

Jeffrey a proposé à trois hommes de venir boire des bières chez lui, et l’un d’eux, Tracy Edwards, accepte l’invitation. Celui-ci échappera de peu à la mort, et parviendra à alerter la police. Sur place, ces derniers trouveront plusieurs photographies des victimes de Jeffrey Dahmer, qu’il prenait en photo à différente étape de leur mort, ainsi que des morceaux humains dans son réfrigérateur, et d’autres organes disséminés dans l’appartement.

Procès et mort

Jeffrey Dahmer n’opposera aucune résistance à la police lors de ses interrogatoires, avouant et décrivant les meurtres commis en détails. En 1992, il est condamné à une peine de 957 ans de prison, la peine de mort n’étant pas appliquée dans l’État du Wisconsin. Ses avocats tenteront de plaider la folie, en vain.

Emprisonné à la Columbia Correctional Institution de Portage, Jeffrey Dahmer est placé à l’isolement pour assurer sa sécurité. En juillet 1994, il est agressé par un détenu qui tente de l’égorger. Quatre mois plus tard, alors qu’il assure le service de nettoyage, il est pris dans une dispute avec Christopher Scarver, qui connaît bien son histoire. Celui-ci lui assène deux coups de barre de fer sur la tête.

Jeffrey Dahmer succombera à ses blessures le jour même, le 25 novembre 1994, dans l’ambulance qui le conduit à l’hôpital.