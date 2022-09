Halloween : trois activités originales en Île-de-France à partager en famille ou entre adultes

Halloween se tiendra cette année le lundi 31 octobre. Mais le grand frisson n'attend pas. Il est d'ores déjà possible de jouer à se faire peur et réserver des activités originales, plus ou moins effrayantes voire terrifiantes, à partager en famille ou entre amis. Voici 3 propositions situées en Île-de-France.

La course de la peur pour ados et adultes

©Neonbrand

Une course d'un nouveau genre. Alors que la course à pied attire toujours plus d’adeptes, en voici une qui ne manque pas d’originalité. Son concept : courir de nuit dans un univers effrayant, ponctué de rencontres avec des créatures et monstres en tous genres. Spécialement imaginé pour Halloween, le Trail de la peur proposera, le 29 octobre sur l’île du parc de Jabelines-Annet (77), trois parcours aux distances variées.

Au programme, une course de 3 km réservée aux 10-15 ans, un itinéraire de 7 km, accessible à partir de 15 ans, et enfin une distance de 11 km, dont 4 totalement dans le noir, destinée aux personnes majeures et pensée pour les trailers. Si aucune de ses courses n'est chronométrée, il y a fort à parier que certains réaliseront de belles performances, dopés par l’adrénaline.

Les inscriptions sont ouvertes. A noter, les enfants de 10 à 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Trail de la peur, le 29 octobre, île hantée de Loisirs de Jablines-Annet (77). Départ entre 19h et 20h. Tarif : Entre 5 et 25 €.

le jeu de piste à thème pour les petits

© France Miniature

Un jeu de piste avec pour décor près de 120 des plus beaux monuments de l’Hexagone. France Miniature célèbre Halloween pendant les vacances de la Toussaint et inaugure une chasse au trésor drôlement effrayante.

Dès le 22 octobre et jusqu’au 6 novembre, les petits sont invités à mener l’enquête afin de découvrir qui a dérobé les bijoux de la reine Alién’os. Pour y parvenir, ils devront récolter des indices essaimés au fil des 117 monuments miniatures du parc, mais aussi détenus par d’étranges créatures. Frissons, culture et déduction s'entremêlent.

Jeu de piste, France Miniature, du 22 octobre au 6 novembre, Elancourt (78). Prestation comprise dans le billet d’entrée (à partir de 18 €).

une experience immersive pour les plus téméraires

Envie de repousser ses limites ? Une atmosphère de film d'horreur, un labyrinthe de 1200 m2 plongé dans le noir, des acteurs grimés prêts à jouer avec les nerfs des participants... The Dark Dreams Paris propose une expérience, entre escape game et théâtre immersif horrifique, et vient d'inaugurer son nouveau scénario «Le Purgatoire».

Par équipe, de 2 minimum à douze maximum, les joueurs déambuleront dans des décors effrayants, répondront à plusieurs énigmes et surtout tenteront de dompter leurs peurs pour s'échapper indemne. Grands frissons annoncés.

«Le purgatoire», The Dark Dreams Paris, jusqu'au 27 novembre, Montreuil (93). Entre 55 et 66 € selon les dates.