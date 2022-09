«House of the Dragon» : découvrez «The Tardashians», la parodie de la série avec Kim Kardashian et Kylie Jenner

A l’occasion de l’arrivée de la nouvelle saison de « The Kardashians » sur Disney + et Hulu, Kim Kardashian, ainsi que Kris et Kylie Jenner se sont prêtées à une parodie de la série de HBO «House of the Dragon» dans une séquence diffusée dans l’émission de James Corden ce jeudi 22 septembre, et intitulée «The Tardashians».

Les Kardashian à Westeros. James Corden a fait enfiler des costumes de «House of the Dragon» à Kim Kardashian, et Kris et Kylie Jenner, pour tourner une truculente parodie de la série qu'il a diffusée ce jeudi dans son émission «The Late Late Show». Une vidéo qui pourrait faire office de réponse à la question : «Comment se comporteraient les Kardashian s’ils étaient nés à l’époque de 'House of the Dragon' ?» - époque sanglante s'il en est - et où les membres d'une même famille sont prêts à s'entretuer pour monter sur le trône.

Dans la première séquence de cette vidéo de près de 6 minutes intitulée «The Tardashians» (mélange des noms Targaryen et Kardashian), l’animateur semble avoir pris les habits du roi Viserys, et explique vouloir pardonner à son ennemi Grayson Lannister. «Hé grand frère», lâche alors Kim Kardashian en entrant dans la pièce tout en brandissant fièrement la tête coupée de l’homme en question. «Pourquoi ? Il est si inintéressant, il n’apporte rien à ce royaume», dit alors la star de la télé-réalité.

Dans la séquence suivante, tournée en mode confession face caméra comme il y en a dans les émissions de télé-réalité, l’ex de Kanye West déclare ensuite : «Keith (nom du personnage joué par Corden, ndlr) est le roi en ce moment, mais soyons honnêtes, il ne serait nulle part sans moi». «Kim prouve qu’elle veut être reine, mais soyons clairs, le trône de fer est tout à moi.», confesse à son tour face caméra James Corden.

«Je dirige le design des armures, la société de cosmétiques en dégradés de gris, la réforme des donjons, qu’est-ce que j’oublie d’autre ? Oh oui, le beurre pour le corps», surenchérit alors Kim Kardashian en faisant référence à ses marques de cosmétiques.

Dans une autre scène, Kim Targashian s’excuse alors pour son comportement. «Hé, je sais que tu es fou» dit-elle. «Je peux voir pourquoi je t’ai manqué de respect quand j’ai décapité Grayson Lannister. En fin de compte, nous sommes une famille et la famille vient toujours en premier. Tiens, je t’ai apporté un smoothie.» Après avoir fait goûter la boisson à son garde, confirmant la présence de poison, le personnage de Corden, Keith, appelle sa mère.

«Oh Keith, il a toujours été mon garçon sensible», voit-on alors déclarer face caméra la mère de Kim Kardashian, Kris Jenner. Kim Kardashian est ensuite vue en train d'être peinte par Jouster's Illustrated, jeu de mot avec le Sports Illustrated, un magazine dont elle avait fait la couverture pendant la première saison de The Kardashians.

«Jouster's Illustrated est une énorme aubaine pour Kim», déclare Kris Jenner en mode confession. «Bien sûr, Keith est jaloux, mais écoutez, il a toujours la couverture de Plague», a-t-elle déclaré, faisant allusion à la couverture de Vogue parue également durant la première saison de l'émission de téléréalité.

«Je vais au camp d’entrainement Baratheon deux fois par jour depuis que j'ai découvert Jouster's Illustrated, rien ne va gâcher ce tournage pour moi», dit le personnage de Kim Kardashian. Corden et elle finissent par se réconcilier. Kim lui offre un œuf de dragon. «Je l'ai volé au bébé de Khloé», dit-elle. (Khloé Kardashian a accueilli son deuxième enfant, un petit garçon, le 28 juillet.) «Que diriez-vous si nous partagions le trône ? lui alors demande Corden alors qu'ils sont assis ensemble sur le trône de fer.

Puis, émergeant de l'ombre, la soeur de Kim Kardashian, Kylie Jenner apparaît et les tue «Il n'y a qu'une seule reine dans ce royaume, c'est le roi Kylie b----.» s’exclame-t-elle, célébrant ensuite son ascension sur le trône en chanson.