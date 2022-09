S.O.S Beckham : la série documentaire attendu le 9 novembre sur Disney+

La série documentaire «S.O.S Beckham» verra le footballeur David Beckham revenir dans le club de son enfance afin d’éviter à l’équipe la relégation. Les quatre épisodes seront disponibles à partir du 9 novembre prochain sur Disney+.

Retour à la source. La série documentaire «S.O.S Beckham» propose aux téléspectateurs de Disney+ de suivre, à travers quatre épisodes, la rencontre de David Beckham, une des plus grandes stars du football de l’histoire de l’Angleterre, avec les jeunes membres des Westward Boys, l’équipe locale des quartiers situés à l’est de Londres. Le club pointe à la dernière place du classement, et se retrouve menacé de relégation. Une contre-performance qui touche personnellement David Beckham, puisqu’il s’agit du club de ses débuts.

Avec l’aide des coaches, l’ancienne gloire de Manchester United et du Real de Madrid va tout mettre en œuvre pour les aider à redresser la barre. Pour ce faire, il devra gagner la confiance des joueurs, et les aider à bâtir une cohésion d’équipe sur le terrain. Dans un court extrait publié par Disney+, on peut le voir prodiguer des conseils sur la manière de frapper un coup franc.

À noter que la série documentaire «S.O.S Beckham» est coproduite par Twenty Twenty, et Studio 99, le studio de production et de distribution internationale cofondé par David Beckham.