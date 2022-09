Super Bowl 2023 : Rihanna assurera le show de la mi-temps

La chanteuse Rihanna assurera le show de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, a annoncé la NFL, ce dimanche 25 septembre.

Un évènement très attendu. La ligue professionnelle de football américain, la NFL, a annoncé ce dimanche 25 septembre, la tête d'affiche lors de la mi-temps du prochain Super Bowl.

Et c'est la chanteuse Rihanna, qui assurera le show au cours de la finale du championnat de football américain, en février 2023. Le Super Bowl est l'évènement le plus regardé à la télévision aux Etats-Unis.

The NFL announced Rihanna will perform at the 2023 Super Bowl pic.twitter.com/R3HGERmcIx

— ESPN (@espn) September 25, 2022