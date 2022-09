House of the Dragon : tout savoir sur la Maison Fort (SPOILERS)

Fière de se présenter comme descendant des Premiers Hommes, la Maison Fort a longtemps été une famille proche des Targaryen depuis la conquête de Westeros par Aegon Ier. Les événements présentés dans «House of the Dragon» vont toutefois tout changer.

Ils n’auront pas fait long feu. La Maison Fort, qui ne manque jamais une occasion de mettre en avant le fait que ses membres son des descendants directs des Premiers Hommes, s’est trouvée aux côtés des Targaryen depuis la conquête de Westeros par Aegon Ier et ses sœurs, Visenya et Rhaenys.

C’est Jaehaerys qui nommera Bywin Fort en tant que seigneur d’Harrenhal après le décès de la reine Rhaena Targaryen. Dans «House of the Dragon», Lyonel Fort est un membre du conseil rapproché du roi Viserys Ier, avant que ce dernier ne le nomme Main du roi à la place d’Otto Hightower. L’épisode 6 de la série vient de dévoiler le sort funeste qu’ont connu Lyonel Fort et son fils, Harwin, capitaine au sein de la compagnie des Manteaux d’or, et le père des enfants illégitimes de Rhaenyra Targaryen.

Un nouveau Littlefinger

Partis à Harrenhal afin de faire taire les commérages à propos des enfants de Rhaenyra Targaryen – une insulte à la couronne et au roi Viserys Ier si cela était confirmé – Lyonel et Harwin Fort ont été victimes d’un guet-apens organisé par… Larys Fort. Le deuxième fils de Lyonel. Cet homme né avec un pied-bot à la naissance, l’obligeant à se servir d’une canne pour se déplacer, avait déjà fait parler de lui dans le précédent épisode en poussant Alicent Hightower à confronter Rhaenyra sur sa relation avec son oncle, Daemon Targaryen, avant qu’elle ne finisse par découvrir le mensonge de son amie.

Dix ans plus tard, Larys Fort vient d’utiliser une conversation avec la même Alicent Hightower pour organiser le meurtre de Lyonel et Harwin Fort. Non seulement vient-il d’hériter de la position de seigneur d’Harrenhal, mais il possède également un moyen de pression sur la reine. Pour ceux qui regrettaient l’absence d’un personnage aussi fourbe que Petyr Baelish, voici que le nouveau Littlefinger de l’histoire vient de faire son apparition.

Sans aller plus loin sur le destin qui attend Larys Fort (ce serait gâcher le plaisir), on repensera aux propos de Petyr Baelish, justement, qui dans «Game of Thrones», utilise la disparition de la Maison Fort pour parler du destin qui attend ceux qui souhaiteraient mettre la main sur Harrenhal.