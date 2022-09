Mi-temps du Super Bowl : Les conseils de Dr Dre à Rihanna

Rihanna sera chargée d’assurer le show lors de la mi-temps du Super Bowl 2023. Dr Dre, qui était monté sur scène lors de la dernière édition, lui prodigue ses conseils.

Les conseils du Docteur. L’annonce de la montée sur scène de Rihanna lors de la prochaine édition du Super Bowl a fait réagir Dr. Dre.

Fort de son expérience, puisqu’il avait lui-même assuré le show en février dernier, le rappeur et producteur américain a donné des conseils à la chanteuse.

«Entoure-toi des bonnes personnes, et amuse-toi. En gros, c'est de ça qu'il s'agit, s'assurer que tu as les bonnes personnes autour de toi», a-t-il déclaré lors d’une interview pour la station radio Apple Music 1.

«Je suis super fan de Rihanna, a-t-il ajouté. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire», a-t-il dit, comme le rapporte THR. «C'est pour elle l'occasion de nous époustoufler. Et nous avons placé la barre extrêmement haut», s’est-il aussi félicité à propos de sa prestation au SoFi Stadium, en Californie, le 13 février dernier, entouré de plusieurs gros noms du hip-hop américain, à savoir Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et Eminem.

Dr. Dre ne cache pas que participer à cet événement – l’un des plus suivis au monde – est à la fois une expérience incroyable, mais aussi très stressante, impliquant près de 3.000 personnes pour finalement 13 petites minutes. «C’est une pression extrême, mais c’est amusant en même temps, a-t-il confié. Quand c’est fait, on a la chair de poule. J’ai eu la chair de poule, surtout à cause des retours que nous avons eus au spectacle, et surtout parce que j’ai pu faire le show avec tous mes amis».

Rihanna, qui pour mémoire avait refusé de participer à l’édition 2019 du Super Bowl en soutien à Colin Kaepernick, aura elle une pression supplémentaire, puisqu’il s’agira de son grand et très attendu retour sur scène. Il y a donc fort à parier que l’événement, qui se tiendra ce 12 février 2023 au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, sera massivement scruté et commenté.