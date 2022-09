Star Wars : la voix de Dark Vador sera désormais générée par une intelligence artificielle

Le comédien James Earl Jones, 91 ans, se prépare à ne plus pouvoir doubler Dark Vador, le célèbre personnage de «Star Wars» auquel il prête sa voix sur le petit et grand écran depuis 1977. Et il a accepté qu'elle soit recréée par une intelligence artificielle.

Une voix pour l’éternité. James Earl Jones, 91 ans, prête sa voix au personnage de Dark Vador depuis près de 50 ans. Selon le site américain de Vanity Fair, si le comédien songerait à prendre ses distances avec le célèbre vilain de la saga cinématographique «Star Wars» à laquelle il participe – aussi bien sur le petit que sur le grand écran – depuis son lancement en 1977, il a toutefois accepté que sa voix soit digitalisée par une intelligence artificielle afin que celle-ci soit réutilisée à volonté dans les futures productions de la société Lucasfilm.

«Il nous a mentionné qu’il souhaitait prendre ses distances avec ce personnage. Donc comment fait-on pour avancer ?», interroge Matthew Wood, qui travaille au sein de la société de production depuis 32 ans. C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés à faire appel à Respeecher, une startup ukrainienne spécialisée dans la numérisation et digitalisation de voix enregistrée. C’est eux qui ont recréé la voix de Luke Skywalker jeune dans «Le Livre de Boba Fett». Ils avaient également déjà recréé la voix de Dark Vador dans la série «Obi-wan Kenobi».

Malgré l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe en février 2022, Bogdan Belyaev, l’artiste vocale de 29 ans à la tête de Respeecher, et ses employés, n’ont jamais failli à leur tâche. Dans «Obi-wan Kenobi», James Earl Jones – qui a approuvé le travail de synthétisation de sa voix par la startup – est crédité pour avoir «guidé la performance». Les fans de «Star Wars» - du moins ceux qui regardent les films en version originale – peuvent être rassurés désormais de savoir qu’à l’avenir, la voix de Dark Vador restera toujours fidèle à l'originale.