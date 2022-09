Bob Odenkirk : on connaît le prochain projet de la star de «Better Call Saul»

La star de la série «Better Call Saul» Bob Odenkirk sera prochainement à l’affiche de «The Making of Jesus Diabetes», une comédie dont il cosignera le scénario d'après le site américain Deadline.

Le revoilà. Les fans de Bob Odenkirk se réjouiront d'apprendre que la star de «Better Call Saul» sera prochainement à l’affiche du film «The Making of Jesus Diabetes», une comédie dont il signera le scénario avec Andrew Friedman et Michael Naugthon, deux auteurs-acteurs réputés pour leur travail sur la sitcom «It’s always sunny in Philadelphia». La réalisation a été confiée à Heath Cullens, précise le site américain Deadline.

L’histoire suivra deux frères d’une quarantaine d’année menant une vie solitaire qui vont se lancer dans la réalisation d’un film sur le diabète à la mémoire de leur mère décédée. Un projet un peu fou qui va connaître de nombreux rebondissements immortalisé par des voisins s’occupant de faire un «making-of».

Les deux personnages principaux, Gerry et Seymour Whitaker, seront incarnés par Andrew Friedman et Michael Naugthon, qui les avaient créés pour les besoins d’une pièce de théâtre. Bob Odenkirk jouera le rôle de Leo, un homme au passé sombre. Le tournage doit commencer au premier trimestre de l’année 2023.