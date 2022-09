Smile : une campagne marketing du film terrifie les spectateurs pendant les matchs de baseball

Les producteurs du film «Smile», qui sort aujourd’hui en France, mettent le paquet pour attirer les spectateurs en salles. Aux Etats-Unis la campagne de promotion passe par des happenings effrayants dans les tribunes de matchs de baseball.

Angoisse au stade. Paramount Pictures a envoyé des acteurs pour s'asseoir dans le public de plusieurs matchs de baseball vendredi afin de susciter l'intérêt sur le film d’horreur «Smile» qui sortira aux Etats-Unis le 30 septembre (et dès ce 28 en France).

Les acteurs sont notamment apparus en arrière-plan des Red Sox contre les Yankees, des Mets contre Athletics et des Cardinals contre les Dodgers. Tous étaient immobiles dans les tribunes, adressant un sourire sinistre aux caméras tout au long du match.

UPDATE: We also have smilers at the Dodgers/Cardinals game, and a smiler was spotted photo-bombing the Today Show! Keep open all weekend - they’re everywhere!#SmileMovie pic.twitter.com/WMhzHQ0uND — Erik Davis (@ErikDavis) September 24, 2022

«Voici une promo de film amusante et intelligente - Paramount a apparemment placé des acteurs #smiles dans la foule lors des matchs des Yankees et des Mets hier soir, tous deux à la vue des caméras», a écrit Erik Davis, un journaliste de cinéma. «Les résultats étaient en effet effrayants. Aller à un match ce week-end ? Attention aux sourires !», a-t-il prévenu.

Premier long-métrage de Parker Finn, le film «Smile» suit une psychiatre qui enquête sur la rumeur selon laquelle des gens meurent après avoir vu une personne sourire, un malheur qui pourrait bien la frapper personnellement.

A noter que ce n’est pas la première fois que le marketing use de moyens spéciaux pour la promo d’un film d’horreur. La campagne de marketing viral la plus mémorable de l'histoire du cinéma a peut-être même été celle du film d'horreur de 1999 «The Blair Witch Project», qui avait été présenté au public comme un «found footage» (c'est-à-dire un véritable enregistrement retrouvé), à un moment où le genre était relativement inconnu parmi le grand public.

Le marketing avait été tellement convaincant que de nombreuses personnes avaient été convaincues qu'un groupe de jeunes adultes avait vraiment disparu dans les bois après avoir rencontré une force sinistre.

Fort heureusement la promo de «Smile» n’a pas poussé la blague jusqu’à simuler la mort de spectateurs. Néanmoins certains ont été très mal à l’aise. En témoignent leurs réactions sur les réseaux sociaux : «Merci pour les 6 mois de cauchemars», a écrit une personne sur Twitter, «Faites que ça s’arrête», a supplié un autre, tandis que d’autres ont salué ce qu'ils considèrent comme un «coup de génie».

The marketing for #SmileMovie is genius. Anyone watching baseball seen people behind home plate just frozen and smiling like this below:





I love it so damn much. pic.twitter.com/tIlZfuxD0d — G-Rod (@GRodTweets) September 26, 2022

Promoting the movie smile, this shit is creepy Ngl https://t.co/Ff4zAzeIwr — Donnie Baseball (@donniebeisbol23) September 24, 2022

Une des actrices en question s'est révélée «plutôt sympa», a fait savoir une internaute en postant un selfie qui n'avait cependant rien de franchement rassurant...