His Dark Materials : la série a trouvé la remplaçante d'Helen McCrory

La série «His Dark Materials» vient d’annoncer que la comédienne Victoria Hamilton remplacera la regrettée Helen McCrory au casting de la saison 3. Elle prêtera ainsi sa voix à Stelmaria, un léopard des neiges.

La relève est assurée. La série «His Dark Materials» a annoncé que la comédienne Victoria Hamilton (The Crown, Life) remplacera la regrettée Helen McCrory au casting de la saison 3. Elle doublera Stelmaria, le léopard des neiges d’Asriel, le personnage joué par James McAvoy, rapporte le site américain EW.com.

Connue pour ses rôles dans les films «Harry Potter» et dans la série «Peaky Blinders», Helen McCrory prêtait sa voix à cet animal singulier dans «His Dark Materials» depuis son lancement en novembre 2019. Stelmaria était à peine présent à l’écran dans la saison 2. Mais devrait être de retour dans cette ultime saison 3 prévue pour être lancée en décembre sur la chaîne américaine HBO (et en France sur OCS et/ou myCANAL).

La comédienne est décédée en avril 2021 après une longue lutte contre le cancer à l’âge de 52 ans. La série n’avait pas manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

We are heartbroken to report that the uniquely talented, #HelenMcCrory, who voiced Lord Asriel's daemon Stelmaria, has passed to another world after battling cancer. We have lost one of the finest actors of our generation. Our thoughts are with her family and friends. pic.twitter.com/XGRykOFjc2

— His Dark Materials (@darkmaterials) April 16, 2021