Halloween : où aller pour vraiment se faire peur ?

Alors qu'Halloween approche, il est déjà possible de vivre le grand frisson, dans certains lieux et parcs d'attractions qui s'en sont fait une spécialité.

La peur avec un grand P. Si Halloween reste une fête bon enfant dans la plupart des cas, il est aussi possible de se faire volontairement de belles frayeurs entre adultes consentants ou avec des ados téméraires, comme le prouvent ces trois expériences.

au festival Traumatica, pas de pitié

Pour friser la crise cardiaque, direction la frontière franco-allemande, et Europa-Park. Le parc d'attractions habituellement familial organise chaque année, jusqu'à la mi-novembre, des soirées totalement folles, baptisées Traumatica. Dans ce monde post-apocalyptique, plusieurs zones et maisons de l'horreur sont installées, dans lesquelles on peut «se promener». En bonus cette année, une fête foraine totalement barrée qui vient de s'installer et ne reculera devant rien pour terroriser les visiteurs. Attention, l'événement est strictement réservé aux plus de 16 ans, l'entrée est interdite aux personnes déguisées et il est bien sûr interdit de toucher les acteurs.

Festival of fear Traumatica, à Europa-Park (Allemagne), jusqu'au 12 novembre

à Montreuil, pour tester ses limites

Envie de repousser ses limites ? Une atmosphère de film d'horreur, un labyrinthe de 1200 m2 plongé dans le noir, des acteurs grimés prêts à jouer avec les nerfs des participants... The Dark Dreams Paris propose une expérience, entre escape game et théâtre immersif horrifique, et vient d'inaugurer son nouveau scénario «Le Purgatoire».

Par équipe, de 2 minimum à douze maximum, les joueurs déambuleront dans des décors effrayants, répondront à plusieurs énigmes et surtout tenteront de dompter leurs peurs pour s'échapper indemne. Grands frissons annoncés.

«Le purgatoire», The Dark Dreams Paris, jusqu'au 27 novembre, Montreuil (93), à partir de 55 €

au parc astérix, la peur règne en maître

Les portes du traditionnel festival «Peur sur le Parc» sont ouvertes pour la saison. Les quatre maisons de l'horreur, qui ont fait le succès du festival du Parc Astérix, font bien évidemment leur retour. Egypte, Catacombes, Horreur absolue… Chacune saura vous faire frissonner à sa manière. Cette année, le Parc Astérix ouvre même une nouvelle zone baptisée «La Malédiction du Sirius».

Dans cet étrange espace plein de mystères, Le Sirius, un navire disparu depuis presque un siècle, vient de faire escale. Atteints d’un mal inconnu, ses passagers débarquent pour mettre l'ambiance… En version nocturne, un dj set est organisé, que ce soit pour faire danser les visiteurs ou les spectres du navires, dans une ambiance dark à souhait. Quant à ceux qui auraient une petite faim, rendez-vous au buffet de l'horreur, où le spectacle n'est pas uniquement dans l'assiette. Vous voilà prévenus.

Peur sur le parc, Parc Astérix, Plailly (Oise), jusqu'au 6 novembre