Pourquoi tombe-t-on davantage malade lorsqu'il pleut ?

On a tendance à tomber plus facilement malade quand il pleut. Mais comment expliquer ce phénomène ?

L'hiver, on est plus susceptible de tomber malade car le froid affaiblit le système immunitaire. Et la pluie n'arrange pas les choses. En effet, quand il pleut, les risques d'attraper une maladie sont plus élevés.

Et pour cause, lorsque les gouttes de pluie frappent le sol, elles ont tendance à projeter dans l’air les bactéries présentes par terre.

Les micro-organismes restent alors en suspension et, par conséquent, ils sont plus facilement inhalés par les individus croisant leur route.

Selon le MIT, jusqu’à un quart des microbes au sol – soit 800.000 milliards de milliards par an – seraient ainsi dispersés par les précipitations à l’échelle mondiale.

Reste que le degré d'éparpillement des bactéries dépend non seulement de l'intensité des précipitations, mais aussi de la nature du terrain.

Si le sol est sablonneux, il aura tendance à absorber les gouttes de pluie. A l'inverse, un sol goudronné, davantage étanche, répandra un maximum de germes dans les airs.