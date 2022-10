Bono : pour la sortie de son livre, le chanteur de U2 se produira en novembre en solo au Grand Rex

Bono se produira en solo le 25 novembre au Grand Rex à Paris, à l'occasion de la sortie de son livre autobiographique «Surrender 40 Songs, One Story», le 1er novembre, aux éditions Fayard.

Le chanteur de U2 s'embarque dans une tournée mondiale intitulée «Stories of Surrender» pour accompagner la sortie de son livre au titre éponyme, à paraître ce 1er novembre chez Fayard.

Le chanteur de U2 y revient sur son enfance à Dublin et la perte soudaine de sa mère lorsqu'il avait quatorze ans, mais aussi bien sûr sur l’itinéraire incroyable de U2 et ses vingt années d'activisme, consacrées notamment à la lutte contre le sida et l'extrême pauvreté.

Cette tournée, produite par Live Nation, en passera notamment par Paris le 25 novembre prochain, avec une soirée qui promet d’être mémorable au Grand Rex.

«Dans ces spectacles, j'ai des histoires à chanter, et des chansons à raconter…», a déclaré Bono.

Le chanteur #Bono sera le 25 Novembre au #GrandRex pour vous faire vibrer lors d’une performance unique autour de ses mémoires intitulé « Surrender: 40 Songs, One Story »





Un rendez-vous intimiste à ne surtout pas manquer pour les fans.





Ouverture billetterie le 7/10 à 10H00. pic.twitter.com/L7ep58lzJr — Le Grand Rex (@LeGrandRex) October 3, 2022

Les réservations seront ouvertes dès ce vendredi 7 octobre à 10h, et il faudra faire vite pour espérer décrocher un précieux sésame. Les achats seront limités à deux billets par personne.